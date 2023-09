Tugann Clár Cónaitheachta Nua Digití ar Faisin Cumhacht d'Ealaíontóirí in Éiceachóras Web3

Tá an chéad chlár Cónaitheachta Digití Faisin, cruthaithe ag Draup, Ingearach, agus Lens Protocol, tar éis a chéad 26 iarratasóir buaiteach a fhógairt. Tá sé mar aidhm ag an gclár cumhacht a thabhairt do dhearthóirí digiteacha atá ann cheana féin agus do dhaoine nua araon trí oiliúint saor in aisce a sholáthar thar chúrsa sé seachtaine. Clúdaíonn na ceardlanna topaicí éagsúla, lena n-áirítear éabhlóid an fhaisin dhigitigh, cruthú teicstíle digiteach, réaltacht mhéadaithe (AR), agus cearrbhachas. Ag deireadh an chláir, oibreoidh cónaitheoirí ar thionscadal deiridh a thaispeánfar i mí Dheireadh Fómhair.

D'óstáil Vertical, coimeádaí ealaíne agus comhairleoireacht blockchain-bhunaithe, ceardlanna a bhaineann le Web3 agus ealaín roimhe seo ach tá sé ag díriú anois ar bhealach digiteach den chéad uair. Míníonn an bunaitheoir agus an POF Micol Ap go bhfuil go leor ealaíontóirí agus cruthaitheoirí ag dul isteach sa spás ag streachailt chun an teicneolaíocht a nascleanúint agus é a ionchorprú ina gcleachtas. Mar sin, shocraigh siad clár a chruthú a bheadh ​​in oiriúint go sonrach don fhaisean digiteach.

Tuigeann cuideachtaí atá ag infheistiú sna healaíontóirí seo go bhfuil a rathúlacht ríthábhachtach do thodhchaí an tionscail. Mar shampla, tá ciste ag Epic Games, úinéir Fortnite, chun luach saothair a thabhairt do chruthaitheoirí cumasacha. Tá socruithe i bhfeidhm ag Syky agus Adidas freisin chun ioncam a ghiniúint ó dhíolacháin faisin dhigitigh cruthaithe ag a n-ealaíontóirí. Ní hamháin go mbíonn sé níos fusa faisean digiteach a cheannach agus a chaitheamh leis na hinfheistíochtaí seo ach cuireann siad lena ghlacadh níos leithne freisin.

Ní hamháin go soláthraíonn an clár oiliúint ach cothaíonn sé braistint pobail i measc rannpháirtithe. Leagann Ap béim ar an tábhacht a bhaineann le tacaíocht nuair a bhíonn an domhan criticiúil faoina ndéanann siad. Is é an aidhm atá ann ná ealaíontóirí a spreagadh agus a ardú in éiceachóras Web3, áit a bhfuil meath tagtha ar mheon an phobail i gcoincheapa mar an metaverse agus Web3. Trí oideachas a chur ar ealaíontóirí agus iad a chumhachtú, tá na cuideachtaí seo ag obair go gníomhach chun faisean digiteach a thabhairt chuig an bpríomhshruth.

