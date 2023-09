Ceadaíonn Geata Baldur 3 Tras-Sábháil Idir PC agus PS5

Is féidir taitneamh a bhaint as Geata Baldur 3, an cluiche ról-imirt coitianta, ar PC agus PS5 araon. Is é an rud atá níos fearr fós ná go dtacaíonn an cluiche le tras-shábháil, rud a ligeann do na himreoirí leanúint ar aghaidh lena ndul chun cinn gan uaim idir an dá ardán. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur gá an ghné seo a chumasú de láimh. Seo iad na céimeanna chun tras-shábháil a chumasú do BG3 ar PS5 agus PC.

Ar dtús, seol BG3 ar do ríomhaire agus cruthaigh nó logáil isteach ar do chuntas Larian. Nuair a thosaíonn an cluiche, oscail na roghanna ón bpríomh-roghchlár. Cuardaigh na roghanna "Gameplay" agus scoránaigh an ghné Tras-Sábháil go "Ar." Fan go n-imeoidh an teachtaireacht “Syncing” as an téacs roghchlár ar an taobh clé.

Chun tras-shábháil a chumasú ar an PS5, lean na céimeanna céanna a luaitear thuas. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbeidh ort cóip PS5 de Baldur's Gate 3 a cheannach. Tar éis duit an cluiche a dhúnadh, athoscail é ar an PS5, agus ba cheart duit rogha "Lean ar aghaidh" a fheiceáil le sonraí faoin gcomhad sábháil ar an mbun ar dheis an scáileáin teidil.

Más mian leat sábháil PS5 a úsáid ar do ríomhaire, lean na treoracha céanna, ach déan cinnte go gcuirfidh tú Cross-Saves ar do PS5 ar dtús. Trí na céimeanna seo a leanúint, déanfar do shábháil cluiche a nuashonrú go huathoibríoch idir an dá ardán, rud a chumasóidh trasdul chun cinn.

Is fiú a thabhairt faoi deara nach gá síntiús PS+ a úsáid chun Cross-Saves a úsáid le haghaidh BG3. Déantar an fheidhmiúlacht tras-shábháil a bhainistiú go hiomlán laistigh de fhreastalaithe Larian. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a shoiléiriú gur gné phleanáilte é tras-imirt idir PC agus PS5 ach nach bhfuil sé ar fáil faoi láthair ó Mheán Fómhair 2023.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus treoir bhreise, is féidir leat tagairt a dhéanamh do shuíomh Gréasáin oifigiúil Baldur's Gate 3 nó téigh i dteagmháil le Larian Studios go díreach.

Foinsí:

- Suíomh Gréasáin Oifigiúil Baldur's Gate 3