Féadfaidh Sony Eagrán Iomlán Forbidden West Horizon a scaoileadh

Deirtear go bhfuil Sony ag obair ar Eagrán Críochnaithe de chuid Horizon Forbidden West, de réir liosta ó bhord rátála Singeapór. Deirtear go n-áiríonn an tiomsú an cluiche eachtraíochta bunaidh, Horizon Forbidden West, chomh maith lena leathnú Burning Shores. Níor luadh na hardáin don eagrán seo sa liosta, ach táthar ag súil go mbeidh sé ar fáil ar PlayStation 5, toisc go raibh leathnú Burning Shores eisiach don chonsól sin.

Arna eisiúint i mí Feabhra 2022, fuair Horizon Forbidden West ardmholadh ó léirmheastóirí. Bhronn athbhreithniú IGN 9/10 ar an gcluiche, ag cur síos air mar “meascán buaiteach de chomhrac spreagúil, créatúr ard-sraith agus dearadh carachtar, agus domhan oscailte mealltach.” Cuireadh fáilte mhór roimh leathnú Burning Shores, a seoladh i mí Aibreáin 2023, le rátáil 8/10 ó IGN.

Cé nach bhfuil trácht déanta ag Sony ar an Eagrán Críochnaithe fós, is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an chuideachta ag leathnú a láithreacht ar an ardán PC de réir a chéile. In 2020, d'iompair Sony Horizon Zero Dawn go PC, trí bliana tar éis é a eisiúint ar an PlayStation 4 ar dtús. Ba athrú suntasach é seo ar straitéis Sony, toisc go raibh an chuideachta dírithe ar eisiachas consól roimhe seo.

Chuir Príomhfheidhmeannach PlayStation, Jim Ryan, in iúl nach bhfuil sé beartaithe ag Sony leaganacha PC dá chuid cluichí a scaoileadh an lá céanna a sheolann a gconsól. Mar sin féin, d'admhaigh sé gur éirigh go maith le cluichí a aistriú chuig PC cúpla bliain tar éis iad a scaoileadh ar dtús. Cháin ceannaire Xbox Phil Spencer sceideal scaoilte PC tuislithe Sony, ag cur béime ar chur chuige Xbox maidir le heisiúintí comhuaineacha ar PC, consól, agus ardáin scamall.

Go dtí seo, níl fógra oifigiúil déanta ag Sony maidir le hEagrán Comhlánaigh Horizon Forbidden West, ach tá lucht leanúna ag fanacht go fonnmhar le tuilleadh sonraí.

Foinsí:

– VGC (gan URL)

– IGN (gan URL)