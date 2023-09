An Honor 90 5G Le seoladh san India i mí Mheán Fómhair

Tá an Honor 90 5G, a scaoileadh ar dtús sa tSín i mí na Bealtaine, réidh chun a bhealach a dhéanamh chuig margadh na hIndia. Dhearbhaigh HTech India, an chuideachta atá freagrach as an bhfón a dhíol san India, príomhshonraíochtaí an athraitheach Indiach. Cosúil lena mhacasamhail Síneach, beidh an leagan Indiach faoi thiomáint ag Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC agus beidh ceallraí 5,000 mAh ann le tacaíocht muirir tapa 66W.

Nochtann leathanach táirge oifigiúil an Honor 90 5G ar shuíomh Gréasáin na hIndia sonraí tábhachtacha eile. Beidh an fón ar fáil i roghanna dathanna éagsúla lena n-áirítear Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black, agus Peacock Blue. Tugann micreashuíomh Amazon don leagan Indiach den fhón le fios go dtairgfidh sé cumraíochtaí éagsúla RAM agus stórála, ó 8GB + 256GB go 12GB + 512GB, leis an rogha an vRAM a leathnú faoi 7GB.

Rithfidh an leagan Honor 90 5G India ar Magic OS 7.1, bunaithe ar Android 13. Tá taispeáint AMOLED 6.7-orlach aige le taifeach 1.5K agus ráta athnuachana suas le 120Hz.

Tá an fón feistithe le socrú ceamara cúil triple, comhdhéanta de braiteoir bunscoile 200-megapixel le tacaíocht Honor Image Engine, lionsa 12-megapixel ultra-uillinn-leathan, agus lionsa macra 2-megapixel. Bródúil as braiteoir 50-megapixel sa cheamara tosaigh, atá suite i sliotán pollta lár-ailínithe.

Is ceallraí 5,000 mAh é an gléas a chumhachtú a thacaíonn le muirearú tapa 66W trí phort USB Cineál-C. Éilíonn Honor gur féidir leis an bhfón 20 uair an chloig de fhíseáin 720p áitiúla a reáchtáil, ag tairiscint feidhmíocht fhadtéarmach. I dtéarmaí nascachta, tacaíonn an Honor 90 5G le 5G, 4G LTE, Wi-Fi dé-bhanna, Bluetooth 5.2, NFC, agus GPS.

Tá praghas ionchais an Honor 90 5G san India thart ar Rs. 35,000.

Foinsí: HTech India, Amazon, Honor India

Nóta: Níor cuireadh aon URL ar fáil do na foinsí.