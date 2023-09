Fógraíonn HMD Global Leathnú ar Phunann na bhFón Cliste

Tá HMD Global, an chuideachta neamhspleách ón bhFionlainn atá taobh thiar de bhranda Nokia, le leathnú a dhéanamh ar a bpunann fóin chliste le tabhairt isteach fóin faoina branda HMD féin. Is é Jean-Francois Baril, Comhbhunaitheoir, Cathaoirleach, agus POF HMD Global a rinne an fógra seo.

De réir Baril, beidh fóin HMD agus Nokia araon ann le chéile, agus is féidir le custaiméirí a bheith ag tnúth le comhoibriú “le comhpháirtithe nua spreagúla”. Tá HMD Global suite mar an monaróir fón cliste 5G is tapúla atá ag fás agus mar cheannaire ar inbhuanaitheacht lena feistí Nokia in-athsholáthair.

Leis na héachtaí seo faoina crios, tá HMD Global réidh anois chun dul isteach sa mhargadh go neamhspleách agus domhan nua a chruthú le haghaidh teileachumarsáide atá dírithe ar riachtanais na dtomhaltóirí. Tá an chuideachta bródúil as a bheith ar cheann de na cuideachtaí fón cliste is mó san Eoraip agus tá sé beartaithe aici gléasanna soghluaiste ar ardchaighdeán a sholáthar do thomhaltóirí ar fud an domhain.

Cé nár cuireadh aon sonraí nó amlíne ar leith ar fáil san fhógra, táthar ag súil go nochtfaidh HMD Global tuilleadh faisnéise go luath.

