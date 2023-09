Spyware Nasctha le Gnólacht Iosraelach NSO Baineann sé leas as an locht i Gléasanna Apple

D'aimsigh taighdeoirí ag an ngrúpa faire digiteach Citizen Lab earraí spiaireachta a chreideann siad a bhfuil baint acu leis an gcuideachta Iosraelach NSO agus baineann siad leas as locht nua-aimsithe i bhfeistí Apple. Fuarthas an earraí spiaireachta, ar a dtugtar Pegasus, ar ghléas Apple d'fhostaí ó ghrúpa sochaí sibhialta atá lonnaithe i Washington. Dúirt Citizen Lab go léiríonn an eachtra seo an ról tábhachtach atá ag an tsochaí shibhialta maidir le cibear-ionsaithe sofaisticiúla a bhrath.

Níor nochtadh na sonraí sonracha maidir leis an duine aonair nó leis an eagraíocht lena mbaineann. Mar sin féin, is féidir leis an locht atá i gceist comhréiteach a dhéanamh ar iPhones a ritheann an leagan is déanaí de iOS (16.6) gan aon idirghníomhaíocht ón íospartach. Mar thoradh ar thorthaí Citizen Lab, tá nuashonruithe nua eisithe ag Apple chun aghaidh a thabhairt ar na leochaileachtaí.

Níor thug urlabhraí de chuid an NSO trácht láithreach ar an taighde a rinne Citizen Lab. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil NSO i ngleic le grinnscrúdú agus go bhfuil rialtas SAM ar liosta dubh ó 2021 mar gheall ar mhí-úsáidí líomhnaithe, lena n-áirítear faireachas ar oifigigh rialtais agus iriseoirí.

Mar fhreagra ar an bhfionnachtain, d'áitigh Citizen Lab ar úsáideoirí a gcuid feistí Apple a nuashonrú chun cosaint a dhéanamh i gcoinne sáruithe slándála féideartha. Dhearbhaigh Apple go bhfuil an locht ann agus spreag sé a chustaiméirí na nuashonruithe bogearraí is déanaí a shuiteáil.

Cé go n-ardaíonn an teagmhas seo imní faoi shlándáil feistí Apple, leagann sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú leanúnach idir taighdeoirí cibearshlándála agus cuideachtaí teicneolaíochta. Is féidir le comhpháirtíochtaí den sórt sin cabhrú le leochaileachtaí a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu sula bhféadfaidh gníomhaithe mailíseacha iad a shaothrú.

Foinsí:

– Saotharlann na Saoránach: Grúpa Faire Digiteach

– NSO: Gnólacht Iosraelach a bhfuil Speisialtóireacht aige i Spyware

– Apple: Cuideachta Teicneolaíochta agus Monaróir Gléas