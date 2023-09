Tá sraith spreagúil daoine cáiliúla le feiceáil i Mortal Kombat 1, lena n-áirítear JK Simmons, John Cena, agus Megan Fox. Mar sin féin, is é ceann de na breisithe is suntasaí leis an gcluiche ná an réalta gníomhaíochta 80s Jean-Claude Van Damme, a dhéanann cuma cameo mar Johnny Cage. Tá comhchruthaitheoir na sraithe Ed Boon tar éis cosúlacht Van Damme i gcluiche a roinnt ar líne, ag nochtadh cuma a charachtair.

I mbeart margaíochta suimiúil, bhí Boon le feiceáil le déanaí ar an seó YouTube “Hot Ones” arna óstáil ag First We Feast. Le linn a chuma 14-nóiméad, phléigh Boon Mortal Kombat 1 agus stair na sraithe agus é ag sampláil anlainn te éagsúla le sciatháin sicín. Thaispeáin an físeán roinnt píosaí scannáin gameplay freisin, lena n-áirítear spléachadh gairid ar charachtar Van Damme ag an marc 5:52. Sa ghearrthóg, déanann Van Damme an t-aer a phumpáil, smeach an t-éan, agus tá cosúlacht shuntasach aige lena chuid féin níos óige.

Roinn Boon scéal suimiúil freisin faoin gcaoi a dtugann baint Van Damme le Mortal Kombat 1 ciorcal iomlán leis an tsraith. Léirigh sé gur tháinig an cluiche ó iarrachtaí teipthe NetherRealm Studios chun cluiche a chruthú a bhí dírithe ar Jean-Claude Van Damme timpeall 30 bliain ó shin. In ainneoin frithsheasmhacht tosaigh ó Van Damme, d'éirigh leis an bhfoireann a rannpháirtíocht a chinntiú ar deireadh, rud a chruthaigh nóiméad spreagúil don fhoireann forbartha.

Beidh Van Damme mar Johnny Cage mar chuid de Mortal Kombat 1's-lá seolta Kombat Pack DLC, a eiseofar ar 19 Meán Fómhair do PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, agus PC.

Foinsí:

– First We Feast's Hot Ones ar YouTube