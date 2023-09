Ionad Seolta Taighdeoirí Harvard chun Staidéar a dhéanamh ar Fholláine Dhigiteach Dhéagóirí

Tá Scoil Chéimithe Oideachais Ollscoil Harvard le hoscailt an Lárionaid um Rathú Digiteach an mhí seo chugainn, ionad taighde a dhéanfaidh imscrúdú ar leas digiteach déagóirí. Comhoibreoidh an t-ionad le hollscoileanna, le gairmithe meabhairshláinte, le hoideachasóirí, agus le teaghlaigh chun taighde a dhéanamh agus chun léargas a fháil ar thionchar na teicneolaíochta ar leas síceolaíoch agus mhothúchánach na n-ógánach.

Ar cheann de phríomhchuspóirí an ionaid tá tuiscint a fháil ar na dúshláin agus na deiseanna a thugann an teicneolaíocht do dhaoine óga. Tá sé mar aidhm ag na taighdeoirí iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann úsáid gléasanna agus ardáin dhigiteacha i bhfeidhm ar ghnéithe éagsúla de shaol déagóirí, lena n-áirítear a meabhairshláinte, a gcaidrimh shóisialta, agus a bhfeidhmíocht acadúil.

Trí staidéar a dhéanamh ar nósanna digiteacha déagóirí, tá súil ag an ionad straitéisí agus idirghabhálacha a aithint a fhéadfaidh folláine dhearfach dhigiteach a chur chun cinn. D’fhéadfadh go mbeadh i gceist leis seo oideachas a chur ar thuismitheoirí, ar oideachasóirí agus ar dhéagóirí iad féin ar nósanna sláintiúla digiteacha, chomh maith le huirlisí agus acmhainní a fhorbairt ar féidir leo cur lena n-eispéiris ar líne.

Beidh torthaí taighde an ionaid luachmhar ní hamháin do thuismitheoirí agus d’oideachasóirí ach freisin do lucht déanta beartas agus do chuideachtaí teicneolaíochta. Soláthróidh sé léargais atá bunaithe ar fhianaise ar éifeachtaí na teicneolaíochta ar dhéagóirí agus cuideoidh sé eolas a chur ar fáil d’fhorbairt beartas agus treoirlínte a chothaíonn úsáid fhreagrach agus thairbheach ardáin dhigiteacha.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag an Ionad um Thriving Digiteach ag Ollscoil Harvard an bhearna idir taighde agus cleachtas i réimse na folláine dhigiteach a líonadh. Trí thaighde dian a dhéanamh agus dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara éagsúla, féachtar le tuiscint níos fearr a chruthú ar an gcaidreamh casta idir déagóirí agus an teicneolaíocht agus cur le forbairt straitéisí a fheabhsaíonn a bhfolláine san aois dhigiteach.

Foinsí:

– Scoil Oideachais Iarchéime Ollscoil Harvard

– An tIonad um Rathú Digiteach ag Ollscoil Harvard