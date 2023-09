Glacann Éire le Treocht Gan Airgid: Cad a Chiallaíonn sé do Thomhaltóirí?

Táthar ag iarraidh níos mó ar chustaiméirí Éireannacha íoc go leictreonach in ionad airgead tirim a úsáid. Roghnaigh go leor gnólachtaí, lena n-áirítear Ryanair agus an siopa stíl mhaireachtála Oliver Bonas, dul go hiomlán gan airgead. In 2022, íocadh 54% d’idirbhearta na hÉireann le hairgead tirim, i gcomparáid le tíortha mar an Iodáil, an Spáinn agus an Ghearmáin ina raibh úsáid airgid níos airde fós.

Tugann an t-aistriú i dtreo íocaíochtaí digiteacha áisiúlacht agus cuireann sé deireadh leis an ngá atá le hairgead tirim a iompar, ach ardaíonn sé imní freisin. Is ceist shuntasach í príobháideacht, agus imní faoi goid digiteach, calaois agus roinnt faisnéise pearsanta. Tá airgead tirim fós riachtanach do dhaoine atá imeallaithe go digiteach agus leochaileach. Soláthraíonn sé teagmhas teagmhasach nuair a theipeann ar chórais íocaíochta leictreonacha, agus cuireann sé smacht níos fearr ar chostais chaiteachais, go háirithe agus tú ag taisteal lasmuigh de limistéar an euro.

In ainneoin áisiúlacht na n-íocaíochtaí digiteacha, ní i gcónaí a éilíonn dlíthe dlíthairgthe ar ghnólachtaí airgead tirim a ghlacadh. In 2010, mhol an Coimisiún Eorpach “glacadh éigeantach” le hairgead tirim sa limistéar euro, ach cheadaigh sé eisceachtaí freisin. Is féidir le soláthraithe airgead tirim a dhiúltú i gcúinsí eisceachtúla, mar shocrú fiachais níos lú ná €5 le nóta €200 a thairiscint. In Éirinn, tá úsáid airgid thirim á rialú ag dlí na gconarthaí, agus is féidir le gnólachtaí an rogha a dhéanamh diúltú d’íocaíochtaí in airgead tirim faoi chúinsí áirithe.

Cé go bhfuil buntáistí ag baint leis an aistriú i dtreo sochaí gan airgead tirim, tá sé tábhachtach na himpleachtaí do ghrúpaí éagsúla tomhaltóirí a mheas. Tá príobháideacht agus inrochtaineacht fós ina bhfachtóirí ríthábhachtacha san aistriú leanúnach.

Foinsí: Banc Ceannais na hÉireann, an Coimisiún Eorpach