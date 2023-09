GoPro Hero 12 Black: Uasghráduithe, Stamina Battery, agus Modhanna Lámhach

Is ceamara gníomhaíochta den scoth é an GoPro Hero 12 Black a thógann ar rath a réamhtheachtaí, an Laoch 11 Black. Le hamanna rite níos faide, stamina ceallraí feabhsaithe, agus modhanna feabhsaithe lámhaigh, cuireann an Laoch 12 Black tagarmharc a shainíonn eispéireas do ghrianghrafadóirí eachtrúla agus físeagraithe.

Ceann de na dul chun cinn suntasach sa GoPro Hero 12 Black ná a fheidhmíocht ceallraí. Le fístaifeadadh 4K120, is féidir leis an gceamara maireachtáil suas le 58 nóiméad ar aon mhuirear amháin, i gcomparáid le 28 nóiméad an Hero 11 Black. Mar an gcéanna, is féidir na físeáin 5.3K/60 a thaifeadadh ar feadh 70 nóiméad anois, feabhas suntasach ar na 35 nóiméad den tsamhail roimhe seo. Tá na feabhsuithe seo indéanta mar gheall ar phacáiste ceallraí Enduro a tugadh isteach sa Hero 11 Black, atá optamaithe le haghaidh acmhainne agus ceimice.

Coinníonn an Hero 12 Black an braiteoir 8: 7-orlach a fuarthas ina réamhtheachtaí ach cuireann sé gnéithe bogearraí nua leis chun níos mó modhanna lámhach a dhíghlasáil. Tá modh gabhála ingearach ag an gceamara anois le haghaidh físeáin cóimheas gné 9:16, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do chruthaitheoirí ábhair ar Instagram agus YouTube Shorts. Ina theannta sin, úsáideann an modh HyperView leithead iomlán an bhraiteora chun físeáin le cóimheas gné 16:9 a lámhach, atá comhoiriúnach le modhanna TimeWarp, Night Lapse, agus Time Lapse.

Gné shuntasach eile den Laoch 12 Black ná a chomhoiriúnacht le nascacht Bluetooth, rud a ligeann d'úsáideoirí micreafóin agus fiú Apple AirPods a nascadh le haghaidh fuaime a thaifeadadh. Tá an ghné seo úsáideach go háirithe do chruthaitheoirí inneachair a bhíonn ag brath ar fhíseáin ingearacha agus a bhfuil gá acu le guthanna nó le haithrisí a fhorleagan ar a gcuid scannán.

Tugann an GoPro Hero 12 Black an rogha freisin chun físeáin a fheabhsú le teicneolaíocht HDR, ag soláthar raon dinimiciúil agus sonraí níos fearr i ngrianghraif agus físeáin araon. Cé go bhféadfadh laghdú beag a bheith ann ar an bhfráma-ráta nuair a bhíonn físeáin 5.3K á lámhach le HDR cumasaithe, is fiú an comhbhabhtáil don soilsiú feabhsaithe agus na sonraí a ghlac an braiteoir lánleithead.

Mar fhocal scoir, is teist é an GoPro Hero 12 Black ar thiomantas GoPro don nuálaíocht leanúnach. Leis an saol ceallraí leathnaithe, modhanna lámhaigh ilúsáideacha, agus cumais HDR, cuireann an ceamara gníomhaíochta seo eispéireas taifeadta níos fearr ar fáil do dhíograiseoirí agus do dhaoine gairmiúla araon.

Foinsí:

“GoPro Hero 12 Black: Amanna rite níos faide, modhanna lámhach feabhsaithe,” Vishal Mathur, HT Tech.

“Is cruthúnas é GoPro Hero11 Black conas is féidir le huasghráduithe ríthábhachtacha an tionchar is mó a fháil,” Anaithnid, HT Tech.

