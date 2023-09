Tugann reachtóirí Poblachtacha isteach Bille chun Airgeadra Digiteach an Bhainc Ceannais a Bhac

Níl aon am curtha amú ag lucht reachtairí Poblachtacha sna Stáit Aontaithe agus iad ag tabhairt reachtaíochta chuig urlár an Tí atá dírithe ar bhac a thabhairt isteach airgeadra digiteach bainc cheannais (CBDC). Tabharfaidh an t-Aoire Tromlaigh Tí Tom Emmer Acht Stáit Frith-Faireachais Airgeadra Digiteach an Bhainc Ceannais isteach arís, a bhfuil sé mar aidhm aige cosc ​​a chur ar an gCúlchiste Feidearálach agus ar a mbaill bhainc ó leagan digiteach den dollar a eisiúint agus é a úsáid chun beartas airgeadaíochta a chur i bhfeidhm.

Tá tóir ar CBDCanna le blianta beaga anuas, le suas le 130 tír, arb ionann iad agus 98% den gheilleagar domhanda, ag iniúchadh leaganacha digiteacha dá gcuid airgeadraí. Mar sin féin, tá siad conspóideach i measc díograiseoirí crypto agus coimeádaithe mar, murab ionann agus cryptocurrencies traidisiúnta, bunaíonn CBDCanna nasc airgeadaíochta idir saoránaigh phríobháideacha agus an rialtas.

Ceann de na príomhábhair imní is ea gur féidir le rialtais CBDCanna a úsáid chun rochtain neamhshrianta a fháil ar shonraí airgeadais na saoránach príobháideacha, rud as a dtagann imní faoi fhaireachas feabhsaithe. Áitíonn criticeoirí gur mhó an rochtain fhéideartha ar shonraí úsáideoirí agus an saothrú a d’fhéadfaí a dhéanamh orthu ná na buntáistí a bhaineann le costais ísle idirbhirt agus le cuimsiú airgeadais méadaithe.

Tá sé ráite ag riarachán Biden nach bhfuil aon phleananna CBDC a eisiúint, ach tá lucht an GOP fós amhrasach mar gheall ar na céimeanna éiritheacha a ghlac an Cúlchiste Feidearálach, amhail cláir thaighde agus phíolótacha, chun féachaint an bhféadfaí CBDC a chur i bhfeidhm.

Tá sé mar aidhm ag bille nuashonraithe an Aoire Tromlaigh Tí Tom Emmer aghaidh a thabhairt ar thírdhreach an bheartais sócmhainní digiteacha atá ag forbairt. Tugann sé isteach cosc ​​ar “CBBCanna idirmheánacha,” a eisíonn an Cúlchiste Feidearálach ach a bhainistíonn bainc miondíola agus institiúidí airgeadais eile seachas go díreach ag an gCothaithe. Is é seo an tsamhail a úsáideann an tSín le haghaidh a yuan digiteach.

Baineann an bille freisin le foráil a éilíonn ar an chothaithe cláir phíolótacha CBDC nó staidéir a thuairisciú don Chomhdháil, toisc go dtugtar aghaidh ar na saincheisteanna seo i mbillí ar leith. Cé nach dócha go n-éireoidh le reachtaíocht frith-CBDC i mbliana mar gheall ar rialú Daonlathach ar an Seanad agus ar an Teach Bán, tá súil ag lucht an bhille feasacht an phobail a ardú faoi na míbhuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag CBDCanna.

Tagann an bille nuashonraithe roimh éisteacht ó fhochoiste um Sheirbhísí Airgeadais Tí ar CBDCanna, agus táthar ag súil go dtabharfaidh Cathaoirleach an Choimisiúin um Urrúis agus Malartú Gary Gensler fianaise faoina chur chuige maidir le rialáil sócmhainní digiteacha os comhair Choiste Baincéireachta an tSeanaid.