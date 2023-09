Nuashonruithe Google Tuairiscíonn Liostaí Cluaisíní Siopadóireachta sa Chonsól Cuardach

Tá nuashonruithe déanta ag Google ar an tuairisc Liostaí cluaisíní Shopping in Search Console, rud a thugann an cumas do cheannaithe a stádas liostála a rianú agus deiseanna fáis a aimsiú. Tá sé mar aidhm leis na breisithe le déanaí leis an gcluaisín Siopadóireachta, a tugadh isteach i mí na Samhna, cabhrú le díoltóirí a gcuid táirgí a thaispeáint go héifeachtach.

Tugann an tuarascáil athbhreithnithe sna Liostaí cluaisíní Siopadóireachta foláirimh do cheannaithe nuair nach mbíonn a gcuid táirgí le feiceáil ar chluaisín Siopadóireachta Google a thuilleadh mar gheall ar cheisteanna éagsúla. Feidhmíonn an córas fógra seo mar mheicníocht luathrabhaidh, a chuireann ar chumas gnólachtaí dul i ngleic le haon fhadhbanna a d'fhéadfadh cosc ​​a chur ar a gcuid táirgí a thaispeáint i gCuardach Google.

Ina theannta sin, sainaithnítear sa tuarascáil nuashonraithe deiseanna do cheannaithe cliceanna a mhéadú agus rangú a gcuid táirgí ar Google a fheabhsú. Mar shampla, d’fhéadfadh sé a mholadh go soláthródh gnólachtaí faisnéis ábhartha maidir le beartais loingseoireachta agus fillte chun taithí an tomhaltóra a fheabhsú. Is féidir leis an uirlis seo cabhrú le ceannaithe a n-infheictheacht táirge a bharrfheabhsú ar an inneall cuardaigh tosaigh.

Chun rochtain a fháil ar na gnéithe nua seo sa tuarascáil ar Liostú cluaisíní Siopadóireachta, ní mór do cheannaithe a n-airíonna Consól Cuardaigh a nascadh le cuntas Lárionad Ceannaíochta. Is féidir le haon úinéir réadmhaoine Search Console a bhfuil cearta riaracháin aige/aici ar an gcuntas comhfhreagrach don Lárionad Ceannaíochta an cumann seo a bhunú. Nuair a bheidh sé críochnaithe, is féidir le gach úsáideoir a bhfuil rochtain acu ar an maoin Search Console sin leas a bhaint as na cumais nua-bhreise.

Tá sé beartaithe ag Google na nuashonruithe seo a rolladh amach de réir a chéile sna seachtainí atá romhainn. Moltar do cheannaithe an rannán liostaí cluaisíní Siopadóireachta a sheiceáil sa Chonsól Cuardaigh le haghaidh infhaighteachta agus lean na treoracha chun na gnéithe seo a chomhtháthú.

Léiríonn an feabhsú seo tiomantas leanúnach Google chun a bhonneagar ríomhthráchtála a neartú d’úinéirí siopaí ar líne. Leis na gnéithe nua sa chluaisín Siopadóireachta, is féidir le húsáideoirí Google Merchant Center agus Search Console a bheith ag súil le cur chuige níos sruthlínithe agus níos éifeachtaí chun a liostaí táirgí a bhainistiú agus a leathnú.

Foinsí:

– Google Shopping Blog (https://www.blog.google/technology/ads/accelerating-digital-transformation-retail/)