Teasann Google Pixel 8 Pro agus Pixel Watch 2 Roimh Imeacht 4 Deireadh Fómhair

Roinn Google físeán teaser le déanaí dar teideal “The W8 is almost Over” roimh imeacht 4 Deireadh Fómhair. Taispeánann an físeán an Pixel 8 Pro agus Pixel Watch 2. Rothlaíonn lógó eolach ceithre dhath na cuideachta go dtí go dtagann an 'oo' le chéile chun 8 a chruthú, ag taispeáint an pailéad gorm / glas / corcra-ish a bhaineann go coitianta le teicneolaíochtaí giniúna AI cosúil le SGE agus Cuidigh liom scríobh. Luann an fotheideal a théann leis seo go greannmhar go dtógann “buille comhthimpeallach leictrimheabhrach” le linn na míre seo.

Soláthraíonn an físeán teaser radharc gar do na poircealláin/bán Pixel 8 Pro agus a bump ceamara, ag nochtadh go mbeidh réamh-orduithe ar fáil ar 4 Deireadh Fómhair. Ina theannta sin, taispeánann an físeán go hachomair ar an Watch Pixel 2, a bhfuil an chuma a bheith cosúil le a réamhtheachtaí leis an cónascaire banna céanna agus dearadh domed. Ní léir ón bhfíseán an bhfuil an gléas éirithe níos tanaí ó uillinneacha áirithe.

Go háirithe, is cosúil go bhfuil dearadh an choróin rothlach ar an Pixel Watch 2 níos míne agus níos cruinne i gcomparáid leis an tsamhail den chéad ghlúin, agus an chuma ar an gas níos tanaí. Is cosúil nach bhfuil an cnaipe taobh, atá suite os cionn an gas, chomh soiléir céanna.

Críochnaíonn an físeán teaser le spléachadh ar an dath Poircealláin Pixel Buds Pro meaitseáil agus lámhaigh eile den Pixel 8 Pro. Go hachomair, tá Google ag tabhairt le fios go sainráite go mbeidh trí tháirge san imeacht seo, agus dhá cheann ina eisiúintí nua. Mar sin féin, táthar ag súil freisin le nuashonrú suntasach bogearraí do na cluasáin.

