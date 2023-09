Díríonn Cibearfheachtas na Cóiré Thuaidh ar Thaighdeoirí Slándála, Baineann sé leas as Leochaileacht Nialais Lá

Nocht Grúpa Anailís Bagairtí Google (TAG) sonraí faoi chibearfheachtas ón gCóiré Thuaidh a dhíríonn go sonrach ar thaighdeoirí slándála. Is éard atá i gceist leis an bhfeachtas, a ndearnadh monatóireacht air ó Eanáir 2021, ná ionsaithe iolracha agus saothraítear leochaileacht aon lae ar a laghad. Cé nár nocht Google sonraí na leochaileachta agus na mbogearraí a raibh tionchar orthu, thuairiscigh an chuideachta an cheist don díoltóir, atá ag obair ar paiste faoi láthair.

Sna hionsaithe seo, bunaíonn na gníomhaithe bagairtí cumarsáid le taighdeoirí slándála trí ardáin meáin shóisialta sula dtéann siad ar aghaidh chuig aipeanna teachtaireachtaí criptithe. Nuair a bhíonn muinín bunaithe, dáileann na hionsaitheoirí comhaid mhailíseacha ina bhfuil leochaileachtaí náid-lá i bpacáistí bogearraí a úsáidtear go forleathan. Nuair a shaothraítear go rathúil é, déanann an cód mailíseach seiceálacha frithfhíorúla ar mheaisíní agus tarchuireann sé sonraí bailithe chuig fearann ​​ordaithe agus rialaithe atá á rialú ag na hionsaitheoirí.

Dar le John Gallagher, Leas-Uachtarán Viakoo Labs ag Viakoo, tá sé dúshlánach monatóireacht agus imscrúdú domhain a dhéanamh ar gach idirghníomhaíocht i saol an taighde slándála, a bhraitheann go minic ar chaidrimh a chruthaítear ar an idirlíon. Molann sé d’eagraíochtaí glacadh le polasaí “gan eisceachtaí” agus iad ag láimhseáil bogearraí nó naisc ó lasmuigh dá n-eagraíocht.

Seachas saothrú lá nialasach, tá uirlis Windows forbartha ag na gníomhaithe bagairt freisin a íoslódálann siombailí dífhabhtaithe ó fhreastalaithe siombailí móra, lena n-áirítear iad siúd de Microsoft, Google, Mozilla, agus Citrix. Is féidir leis an uirlis seo, atá cosúil go dlisteanach, cód treallach a fhorghníomhú ó fhearainn atá rialaithe ag ionsaitheoirí, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar chórais íospartach.

Tá an spriocdhíriú ar thaighdeoirí slándála ag gníomhaithe náisiún-stáit mar an Chóiré Thuaidh agus an Rúis tar éis éirí níos minice agus níos sofaisticiúla le blianta anuas. Tá sé mar aidhm ag na hoibríochtaí seo ní hamháin faisnéis a ghoid ach freisin léargais a fháil ar mheicníochtaí cosanta, tactics a bheachtú agus brath a sheachaint amach anseo.

Chun na bagairtí seo a mhaolú, molann TAG do dhaoine aonair a d’fhéadfadh an uirlis a íoslódáil nó a rith réamhchúraimí a ghlacadh, lena n-áirítear smaoineamh ar athshuiteáil córais.

Foinse: Grúpa Anailís Bagairtí Google (TAG)