Google's Pixel 8 Pro: Dearadh agus Gnéithe Leaked

Nocht an Google Store go neamhbheartaithe dearadh agus gnéithe an fhóin chliste Pixel 8 Pro agus Pixel Watch 2 atá le teacht. Thug an leathanach promo, a cuireadh suas roimh imeacht seolta an 4 Deireadh Fómhair, léargas ar dhearaí an dá fheiste.

Ón leathanach promo, is léir nach bhfuil taobhanna cuartha ag tosaigh an Pixel 8 Pro. Ní imíonn an rogha dearaidh seo ón treocht tóir ar thaispeántais chuartha a fheictear i go leor fón cliste príomhthionscadal. D'fhéadfadh easpa taobhanna cuartha cuma níos traidisiúnta agus níos traidisiúnta a sholáthar don fheiste.

Ar thaobh tosaigh an Pixel 8 Pro, tá dhá ghné chiorclach fheiceálach le feiceáil. Is iad seo splanc LED agus braiteoir teochta. Tugann na breisithe seo le tuiscint go dtairgfidh an gléas ardchumais ceamara agus b'fhéidir gnéithe monatóireachta teochta. Mar sin féin, tá tuilleadh sonraí faoi shonraíochtaí an cheamara agus cuspóir an bhraiteora teochta le nochtadh fós.

Táthar ag súil go mór leis an Pixel 8 Pro a bhuíochas dá sonraíochtaí gealltanais agus na feabhsuithe a bhfuiltear ag súil leis i gcomparáid lena réamhtheachtaí. Deirtear go bhfuil próiseálaí cumhachtach, taispeáint ardtaifigh, agus socrú ceamara feabhsaithe ag an bhfeiste.

Maidir leis an Pixel Watch 2, níor nochtadh mórán faisnéise ar an leathanach promo. Mar sin féin, táthar ag súil go dtiocfaidh an smartwatch le dearadh athnuaite agus gnéithe feabhsaithe, agus é mar aidhm aige dul san iomaíocht le smartwatches tóir eile sa mhargadh.

Leis na sonraí sceite seo, tá sceitimíní Google Pixel 8 Pro agus Pixel Watch 2 ag méadú i measc díograiseoirí teicneolaíochta. Táthar ag súil go fonnmhar leis an nochtadh oifigiúil an 4 Deireadh Fómhair tuilleadh faisnéise a sholáthar faoi na gléasanna seo a bhfuiltear ag súil go mór leo.

Sainmhínithe:

– Splanc LED: Is gné splanc é splanc LED (dé-óid astaithe solais) ar fhón cliste nó ar cheamara a astaíonn pléasctha solais chun gile agus soiléireacht na ngrianghraf a thógtar i gcoinníollacha solais íseal a fheabhsú.

– Braiteoir teochta: Is comhpháirt é braiteoir teochta a thomhaiseann an teocht máguaird agus a sholáthraíonn sonraí teochta don fheiste ina bhfuil sé leabaithe.

– Leathanach promo: Is leathanach poiblíochta é leathanach gréasáin a cruthaíodh chun fógraíocht a dhéanamh nó faisnéis a sholáthar faoi tháirge nó seirbhís.

