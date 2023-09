Soláthraíonn Google Sneak Peek of Pixel Watch 2 Design

Tá réamhamharc eisithe ag Google ar an dearadh dá gcuid atá le teacht Pixel Watch 2. Tá an dearadh gan athrú den chuid is mó ón nglúin roimhe seo, agus Google ag coinneáil an dearadh droplet uisce a bhfuil an-tóir air.

Athrú suntasach amháin is ea an choróin rothlach nua, a bhfuil dearadh níos rianúla agus níos cruinne aige i gcomparáid leis an gcruth caipín buidéal roimhe seo. Is cosúil go bhfuil an gas níos tanaí freisin. Níl poll in aice leis an gearrtha cainteoir a thuilleadh, cé go bhfuil ceann fós in aice leis an choróin. Fanann meicníocht an bhanna mar a bhí roimhe seo.

Tá roinnt athruithe déanta ar chúl an uaireadóra, agus an teorainn dhubh i bhfad níos tanaí anois. Cuimsíonn an téacs ar chúl faisnéis faoi ghnéithe an faire, mar a fhriotaíocht uisce IP68, braiteoir EDA le haghaidh bainistíochta struis, braiteoir ráta croí, rianú codlata, agus monatóireacht SPO2.

Cé nach bhfuil sé soiléir cén t-ábhar as a bhfuil an faire déanta, is cosúil go bhfuil snas lonracha air. Socraítear na comhpháirteanna ar an gcúl i ngreille 3 × 3, lena n-áirítear tras de shoilse gealánacha agus teagmhálacha sna coirnéil. Deimhníonn sé seo tuairiscí roimhe seo ar chuimsiú braiteoir EDA le haghaidh bainistiú agus rianú struis.

Bunaithe ar na shots taobh, ní cosúil go bhfuil an Pixel Watch 2 i bhfad níos tanaí ná a réamhtheachtaí. Tá físeán poiblíochta ag gabháil leis an réamhamharc deartha ag Google, ag lua go mbeidh an t-uaireadóir ar fáil le réamhordú ar 4 Deireadh Fómhair.

Ar an iomlán, coinníonn dearadh Pixel Watch 2 an aeistéitiúil spreagtha uisce a mhol úsáideoirí, agus iad ag tabhairt isteach roinnt mionchoigeartuithe agus gnéithe nua.

