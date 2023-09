Fóin Google Pixel 8 agus Pixel Watch 2 Nochtadh i bhFíseán Oifigiúil Teaser

Roimh a ócáid ​​seolta oifigiúil i mí Dheireadh Fómhair, thug Google sracfhéachaint dúinn ar na fóin Pixel 8 atá le teacht agus an Pixel Watch 2 a bhfuiltear ag súil leis go mór i bhfíseán oifigiúil teaser. Taispeánann an físeán teaser cúl agus taobhanna na bhfeistí, ag tabhairt spléachadh ar an dearadh. Tugann an leathanach tuirlingthe don tsraith nua crua-earraí le fios freisin cad atá le teacht.

De réir Google, beidh na ceamaraí picteilíní is airde fós ar na fóin Pixel 8, in éineacht le Google AI chun taithí an úsáideora a fheabhsú. Leagann an chuideachta béim ar ghnéithe eagarthóireachta grianghraf atá á gcumhachtú ag AI ar nós an Scriosán Draíocht chun tranglam cúlra a bhaint agus Photo Unblur. Tá na gnéithe seo ar fáil cheana féin ar ghléasanna Pixel atá ann cheana féin, mar aon leis an ngné Live Translate a thrascríobhann comhráite i bhfíor-am.

Tugann íomhánna leaked le fios go gcoimeádfaidh fóin Google Pixel 8 an sliotán cárta SIM fisiciúil, in ainneoin an chomhrá atá ag méadú ar theicneolaíocht eSIM. Is dócha go mbeidh an Pixel 8 Pro ar fáil i roghanna dath gorm, liath, uachtar, agus dubh, agus taispeántar an Pixel 8 bonn le bailchríoch óir bándearg-rós.

San am atá caite, moladh fóin Pixel Google as a gcuid ceamaraí láidre, saolré ceallraí fada, agus feidhmíocht fhoriomlán. Tá an Pixel Watch, áfach, curtha siar beagán ag an saol ceallraí underwhelming.

Tagann fógairt na nguthán Google Pixel 8 i measc sceitheanna agus réamh-mheastacháin maidir le nochtadh an iPhone 15 atá le teacht agus seoladh sraith Samsung Galaxy S23. Tá nochtadh oifigiúil na nguthán Google Pixel 8 le bheith ar cheann de na mórsheoltaí gutháin deiridh san Astráil i mbliana.

Foinse: GadgetGuy (níl URL tugtha)