Seolann Google Tionscadal Digital Futures le haghaidh AI Freagrach

Nocht Google an Tionscadal Todhchaí Digiteach, tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le taighdeoirí agus réitigh bheartais phoiblí a fhorbairt le haghaidh hintleachta saorga (AI). Tá Google.org, brainse carthanachta Google, ag bunú ciste $20 milliún chun deontais a sholáthar do mheithleacha smaointe agus d’institiúidí acadúla atá ag obair ar shaineolas AI. Féachann an tionscadal le dul i ngleic leis an bpoitéinseal atá ag AI chun saolta a fheabhsú agus dul i ngleic le dúshláin chasta dhomhanda, agus ag an am céanna breithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna cothroime, claonta, mífhaisnéise, slándála agus todhchaí na hoibre.

Tacóidh an ciste le smaointeoirí neamhspleácha a imscrúdaíonn ábhair amhail tionchar AI ar shlándáil dhomhanda, slándáil institiúideach agus fiontair a fheabhsú, éifeachtaí AI ar shaothar agus aistriú an lucht saothair, úsáid an rialtais AI chun táirgiúlacht agus fás eacnamaíoch a threisiú, agus na struchtúir rialachais. is féidir leis an nuálaíocht AI atá freagrach a chur chun cinn.

I measc roinnt deontaithe tionscnaimh Chiste na Todhchaí Digiteacha tá eagraíochtaí suntasacha mar Institiúid Aspen, Institiúid Brookings, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future, agus go leor eile. Tá sé mar aidhm ag an gciste tacaíocht a sholáthar d’eagraíochtaí ar fud an domhain agus roinnfidh sé tuilleadh eolais amach anseo.

Tá spéis mhéadaithe ag an gcoincheap “AI freagrach” le blianta beaga anuas, le himreoirí tionscail agus rialtais ag cur béime ar an ngá atá le forbairt AI sábháilte agus eiticiúil. I gcomhréir leis seo, seoladh tionscnaimh iolracha a bhaineann le AI, lena n-áirítear an Frontier Model Forum, comhlacht tionscail a chruthaigh OpenAI, Microsoft, Anthropic, agus Google, cruinniú an Uachtaráin Biden le cuideachtaí AI chun cosaintí deonacha a áirithiú, agus iarrachtaí na hEorpa i dtreo Leabhar rialacha AI.

Tagann an fógra faoi Thionscadal Todhchaí Digiteach Google roimh chruinniú doras dúnta le Comhdháil na Stát Aontaithe dírithe ar AI, áit a mbeidh ceannairí teicneolaíochta ar nós Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, agus daoine eile réidh chun tionchar agus todhchaí AI a phlé.



