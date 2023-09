Feabhsaíonn Google Chrome Gné Brabhsála Sábháilte le Cosaint Iascaireachta Fíor-Ama

D’fhógair Google le déanaí a chinneadh gan an ghné chaighdeánach Brabhsála Sábháilte Google Chrome a dhímheas, agus tá sé beartaithe na húsáideoirí go léir a aistriú chuig a ghné Brabhsála Sábháilte Feabhsaithe. Tá sé mar aidhm ag an aistriú seo cosaint fioscaireachta fíor-ama a sholáthar do gach úsáideoir agus iad ag brabhsáil ar an ngréasán.

Ó 2007 i leith, tá gné slándála Brabhsála Sábháilte fostaithe ag Google Chrome, a chosnaíonn úsáideoirí ó shuíomhanna gréasáin mailíseacha a dháileann malware nó a thaispeánann leathanaigh fioscaireachta. Nuair a fhaigheann úsáideoirí rochtain ar shuíomh Gréasáin, déanann Chrome crostagairtí don fhearann ​​le liosta áitiúil de URLanna díobhálacha aitheanta. Má aimsítear meaits, cuireann an brabhsálaí bac ar an suíomh agus taispeánann sé rabhadh.

Mar sin féin, tá teorainneacha ag baint le bheith ag brath ar liosta arna óstáil go háitiúil. Ní féidir leis úsáideoirí a chosaint ar shuíomhanna mailíseacha nuabhraite nach bhfuil ar an liosta tráth an nuashonraithe is déanaí. Mar fhreagra ar an dúshlán seo, thug Google isteach an ghné Brabhsála Sábháilte Feabhsaithe in 2020. Tugann an leagan feabhsaithe seo cosaint fíor-ama trí shuíomhanna gréasáin a sheiceáil i gcoinne bhunachar sonraí néal Google san am rochtana.

Baineann costas príobháideachta le glacadh Brabhsála Sábháilte Feabhsaithe. Seolfaidh Chrome URLanna, lena n-áirítear íoslódálacha, ar ais chuig freastalaithe Google anois chun a chinneadh an bhfuil aon riosca ag baint leo. Ina theannta sin, seolfar sampla beag de leathanaigh chuig Google chun bagairtí nua a aithint. Cosnaítear príobháideacht na n-úsáideoirí, áfach, toisc go bhfuil na sonraí aistrithe seo nasctha go sealadach lena gcuntais Google chun críche ionsaithe spriocdhírithe amháin a bhrath.

Tá Google geallta an ghné Brabhsála Sábháilte Feabhsaithe a rolladh amach do gach úsáideoir Chrome sna seachtainí atá romhainn, rud a chuirfeadh deireadh leis an bhféidearthacht filleadh ar an leagan oidhreachta. Is é an chúis atá taobh thiar den chinneadh seo ná an bhearna ama idir aithint agus cosc ​​bagairtí a dhúnadh. Cé go dtarlaíonn nuashonruithe an leagain oidhreachta gach 30 go 60 nóiméad, tugann taighde le fios nach bhfuil 60% de na fearainn fioscaireachta ann ach ar feadh 10 nóiméad. Tá Google ag súil le feabhas 25% ar chosaint i gcoinne bagairtí malware agus fioscaireachta tríd an aistriú seo a dhéanamh.

Cé go bhféadfadh roinnt úsáideoirí imní a léiriú faoi úsáid sonraí brabhsála chun díriú ar fhógraí nó chun críocha eile, dearbhaíonn Google go bhfuil na sonraí a bhailítear trí Bhrabhsáil Sábháilte Feabhsaithe in úsáid go heisiach chun úsáideoirí agus aipeanna Google a chosaint. Mar sin féin, tá ceisteanna fós ann maidir le comhtháthú na sonraí seo i mBosca Gainimh Príobháideachta Google. Tá BleepingComputer tar éis teagmháil a dhéanamh le Google le haghaidh soiléirithe agus déanfaidh sé an t-alt a nuashonrú dá réir.

Foinsí:

– Ríomhaire Bleeping