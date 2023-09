Bosca Gainimh Príobháideachta Google a Thuiscint: Todhchaí Rianaithe Sonraí Úsáideora

Thug Google isteach le déanaí sraith nua gnéithe ar a dtugtar an Bosca Gainimh Príobháideachta, rud a léiríonn athrú suntasach ar an gcaoi a rianaíonn Chrome sonraí úsáideoirí chun críocha fógraíochta. Tagann an t-athrú seo in ionad úsáid thraidisiúnta na bhfianán tríú páirtí le córas nua a théann go díreach isteach i stair brabhsála an úsáideora chun faisnéis a bhailiú ar “ábhair” fógraíochta.

Roimhe seo, baineadh úsáid as fianáin céadpháirtí chun eispéireas brabhsála pearsantaithe a sholáthar, agus thug fianáin tríú páirtí deis d’fhógróirí úsáideoirí a rianú thar láithreáin ghréasáin éagsúla. Mar sin féin, measadh go raibh na fianáin tríú páirtí seo ionrach ó thaobh príobháideachta de.

Tá sé mar aidhm ag Bosca Gainimh Príobháideachta Google aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní príobháideachais seo trí chóras níos trédhearcaí agus rialaithe a sholáthar le haghaidh rianaithe fógraí. In ionad fianáin, cuireann Chrome Ábhair fógraíochta ar fáil anois, ar achoimrí ardleibhéil iad ar iompar brabhsála úsáideora ar féidir le cuideachtaí rochtain a fháil orthu chun fógraí a sheirbheáil ar ábhair ar leith. I measc na ngnéithe eile tá Lucht Féachana Cosanta, a chumasaíonn athmhargaíocht, agus Tuairisciú Attribution, a bhailíonn sonraí ar chliceáil fógraí.

Cé go seasann Google an Bosca Gainimh Príobháideachta mar bhealach chun príobháideacht an úsáideora a fheabhsú, tá tuairimí éagsúla ann maidir lena thionchar. Ar thaobh amháin, is féidir le teicneolaíocht rianaithe eispéireas an úsáideora a fheabhsú trí mholtaí agus meabhrúcháin phearsantaithe a sholáthar. Ar an láimh eile, d'fhéadfadh roinnt úsáideoirí a bheith míchompordach leis an leibhéal faireachais seo.

Más fearr leat rianú a sheachaint ar fad, tá roghanna eile ar fáil. Tugann brabhsálaithe speisialaithe neamh-rianaithe mar DuckDuckGo agus Brave tús áite do phríobháideachas an úsáideora. Ina theannta sin, cuireann Safari agus Firefox bac ar fhianáin tríú páirtí cheana féin de réir réamhshocraithe.

Dóibh siúd a úsáideann Google Chrome, is féidir na socruithe Bosca Gainimh Príobháideachta a fháil faoi Socruithe > Príobháideacht Fógraí. Is féidir le húsáideoirí gach rannóg a scoránú ar nó as ina n-aonar, ag brath ar a roghanna. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag baint le díchumasú na ngnéithe seo ar bhailiú agus ar chomhroinnt sonraí úsáideoirí.

I ndomhan ina mbíonn seirbhísí idirlín saor in aisce go minic, tá sé tábhachtach a admháil go bhféadfadh an costas teacht i bhfoirm sonraí pearsanta. Mar úsáideoirí, ba cheart dúinn ár roghanna maidir le príobháideacht ar líne agus comhroinnt sonraí a mheas agus a mheas.

