Tá Google ag Forbairt Imoibrithe Emoji do Gmail

Tuairiscítear go bhfuil gné nua á forbairt ag Google do Gmail a ligfidh d’úsáideoirí freagairt do ríomhphoist le emoji, cosúil le feidhmiúcháin imoibrithe emoji a fhaightear ar ardáin mar Outlook. Thángthas ar fhianaise ar an ngné seo i nuashonruithe le déanaí ar an aip Gmail le haghaidh iOS agus Android.

Thuairiscigh The Tape Drive an ghné ar dtús tar éis cód a léiríonn frithghníomhartha emoji a aimsiú san aip iOS Gmail. Fuarthas tuilleadh fianaise sa Gmail APK is déanaí do Android, ag tacú leis na héilimh a rinneadh faoin ngné atá le teacht. De réir an chóid, tá an ghné “ag teacht go luath” agus beidh roinnt úsáideoirí Gmail ar na chéad daoine a mbeidh rochtain acu ar fhrithghníomhartha emoji.

Beidh úsáideoirí in ann imoibrithe emoji a úsáid go díreach ón scáileán ríomhphoist nó ón roghchlár thar maoil trí phonc laistigh de Gmail. Mar sin féin, tá roinnt teorainneacha ann, mar shampla gan a bheith in ann frithghníomhartha emoji áirithe a úsáid ar theachtaireachtaí criptithe, i ngrúpaí móra, nó má tá bcc'd ag an úsáideoir. Ina theannta sin, d'fhéadfadh go mbeadh teorainn de 20 imoibriú emoji in aghaidh an ríomhphoist agus d'fhéadfadh teorainn de 50 imoibriú uathúla a bheith ag roinnt teachtaireachtaí.

Níl fógra poiblí déanta ag Google maidir leis an ngné imoibrithe emoji do Gmail. Nuair a iarradh deimhniú air, d’fhreagair urlabhraí Google le “😉,✋📻” spraíúil agus chomhairligh sé do gach duine “fanacht ar an eolas.”

Leis an ngné nua seo, beidh úsáideoirí Gmail in ann a gcuid freagraí ar ríomhphoist a chur in iúl ag baint úsáide as emoji, rud a chuirfidh ar an ardán ríomhphoist mothú níos mó cosúil le aip teachtaireachtaí. Tá sé fós le feiceáil cathain a dhéanfar an ghné a rolladh amach go hoifigiúil do gach úsáideoir, ach is féidir le húsáideoirí Gmail a bheith ag tnúth le píosa spraoi agus sainráiteach a chur lena gcomhráite ríomhphoist go luath amach anseo.