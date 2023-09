Comhoibríonn Glamnetics le Harry Potter le haghaidh Magical Press-On Nails

Chuaigh Glamnetics i gcomhar le saincheadúnas ionúin Harry Potter chun cnuasach iontach tairní brú a chruthú. Spreagtha ag na ceithre theach Hogwarts agus an leabhar deiridh sa tsraith, "Harry Potter agus an Deathly Hallows," tugann an comhoibriú seo teagmháil draíochta le do mhéara.

Tá 10 n-ingne brú ar aghaidh sa bhailiúchán, le dhá dhearadh do gach Teach Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, agus Hufflepuff. Le seacht n-ingne ghearr almond-chruthach agus trí tairní gearra ubhchruthacha, tá feisteas foirfe ann do gach draoi agus cailleach.

Dearadh suntasach amháin sa bhailiúchán ná tacar ingne Map Marauder. Bródúil as na tairní seo teicneolaíocht a athraíonn teochta, a chlaochlú go lí scarlet domhain i teochtaí with. Mar sin féin, nuair a bhíonn siad faoi lé teasa nó lampa, nochtann siad dearadh casta Léarscáil Marauder, déantán ionúin ón tsraith.

Ní hamháin go bhfuil tairní brúigh glamnetics iontach amhairc ach freisin buan. Tá cóta UV acu a sholáthraíonn bailchríoch snasta, agus ag an am céanna cuireann siad ciseal cosanta a íoslaghdaíonn chipping agus scratching. Feictear tiomantas an bhranda maidir le hinbhuanaitheacht sna hábhair vegan agus saor ó cruálacht a úsáidtear do na tairní, chomh maith leis an tráidire soiléir plaisteach PET 100 faoin gcéad in-athchúrsáilte.

Tagann dhá chluaisín ingne ghreamaitheacha i ngach sraith de tairní brú, buidéal gliú ingne scuabtha, comhad ingne gloine criostail le haghaidh múnlú foirfe, agus remover ingne brúigh. Ina theannta sin, cuireann an comhoibriú ceithre bhreiseán ingne Wizarding World-spreagtha ar fáil chun do lámh draíochta a fheabhsú.

Is féidir le lucht leanúna na tairní brú-ar Harry Potter a cheannach ar $21.99 go díreach ó Glamnetics nó ar $22 ag a gcomhpháirtí miondíola Ulta. Tá na tairní deartha chun go mairfidh siad suas le dhá sheachtain, ag cinntiú gur féidir leat do ghrá don domhan draoi a thaispeáint le stíl fhadtéarmach.

Tagann an comhoibriú seo ag am spreagúil do lucht leanúna Harry Potter, mar tá Warner Bros. Discovery tar éis a fhógairt go bhfuil sraith teilifíse nua á fhorbairt bunaithe ar shraith iomlán leabhar Harry Potter. Díreofar gach séasúr ar leabhar difriúil, rud a thabharfaidh deis do ghlúin nua léitheoirí taithí a fháil ar dhraíocht Hogwarts ar an scáileán.

