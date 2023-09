Tugann an Pobal Brón Onóir do Bheatha Danillo Glenn

Tráthnóna Déardaoin, bhailigh slua mór ag an suíomh inar maraíodh Danillo Glenn go tragóideach, díreach dhá lá roimhe sin. Líonadh an radharc le bláthanna, balúin, agus deora mar tháinig breis is dhá chéad duine le chéile chun saol Glenn a cheiliúradh agus a mheabhrú.

Bhí déagóirí, agus iad buailte le brón, ar an gclaí slabhra-nasctha timpeall na cúirte cispheile áit ar chaill Glenn a shaol. Chuir siad bouquets na bláthanna i bpoill an bhacainn, agus ghlaoigh daoine eile agus chrom siad ar a chéile, ag coinneáil Glenn beo ina gcuimhní cinn.

Mar ómós do Glenn, scaoileadh balúin croí-chruthach agus balúin sa litir ‘D’ isteach sa spéir, in éineacht le dearbhuithe grá ó chroí. Tháinig daoine chun cinn, roinnt suairc, chun a roinnt conas a d'fhág Glenn tionchar doscriosta ar a saol. Ina measc bhí Ann Ervin, seanmháthair Glenn, a léirigh a buíochas as ucht an gean a dhoirteadh.

Sheinn dlúthchara Glenn ceol a scríobh agus a chum Glenn óna charr ag an bhfaireachán. Léirigh na liricí, “Nuair a bhím i m’aonar, beidh mo thaobh ag mo dheartháireacha,” ar an íoróin anois, agus iad i ngátar, gurbh iad muintir Glenn a bhí ag súil le sólás agus tacaíocht a fháil.

Mheabhraigh Ervin na chuimhneacháin a chaith sí le Glenn, mar shampla nuair a chuirfeadh sí air féin agus a dheartháireacha uibheacha plaisteacha a bhrú lena srón le linn breithe. Roinn sí mar a bheadh ​​muinín ag Glenn as comhairle a fháil ar an saol agus ar chairdeas, rud a fhágann go raibh sé níos deacra fós di a thuiscint nach raibh ann anois ach cuimhne.

Níl na sonraí maidir le bás Glenn soiléir fós. Níl aon nuashonruithe curtha ar fáil ag na póilíní ar an gcás, agus níl mórán faisnéise fágtha ag an teaghlach atá líonta le ráflaí. Ag labhairt dó leis na meáin, phléadáil Ervin leis na coireanna teacht chun cinn, ag tathant orthu dúnadh a sholáthar dá teaghlach a bhí ag brón.

Níl freagra fós ag Seirbhís Póilíneachta Calgary ar iarratais ó na meáin chumarsáide le haghaidh nuashonruithe ar an imscrúdú, rud a fhágann go bhfuil an teaghlach i riocht neamhchinnteachta agus ag tnúth le ceartas. Tá súil acu, trí iad féin a iompú isteach, gur féidir leis na daoine a bhí freagrach as bás Glenn síocháin agus clabhsúr a thabhairt dá muintir.

