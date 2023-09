Uasghrádaigh do charr le scáileán tadhaill 10 n-orlach le Scáthán Amharc Cúil agus le Décheamaraí

Má tá carr níos sine agat, seans go mbeidh tú in easnamh ar chuid de na teicneolaíochtaí níos nuaí cosúil le ceamaraí daite ionsuite agus ceamaraí cúltaca. Mar sin féin, tá réiteach ann a ligeann duit taitneamh a bhaint as na gnéithe seo ar aon charr, fiú samhlacha seanré, agus ar phraghas réasúnta.

Ar $96 amháin, tá StackSocial ag tairiscint margadh ar scáileán tadhaill 10 n-orlach ar chúl-amharc ar a bhfuil feisteas ceamara agus gléas cúltaca. De ghnáth is é $120 an praghas, agus cuireann an trealamh seo infheictheacht agus sábháilteacht fheabhsaithe ar fáil ar an mbóthar.

Chun an dashcam a shuiteáil, suiteálfaidh tú an scáileán 10 n-orlach ar do scáthán cúlamhairc reatha ag baint úsáide as gléasanna rubair agus strapaí. Tá an dashcam ionsuite i gcúl an scáileáin. Ansin, cuirfidh tú an scáileán isteach i gcalafort níos éadroime do charr le haghaidh cumhachta. Ar deireadh, cuir an ceamara cúltaca ar chúl taobh amuigh do charr agus ceangail a chorda leis an scáileán.

Ceann de na buntáistí a bhaineann leis an bhfeiste seo ná gur féidir leat íomhánna beo a fheiceáil ar an scáileán 10 n-orlach. Tá an rogha agat freisin an ceamara cúltaca a fheiceáil ina n-aonar nó an dá ceamara ag an am céanna. Feabhsaíonn sé seo infheictheacht agus tú ag tiomáint agus nuair a bhíonn tú ag bogadh isteach in áiteanna páirceála.

Is féidir le décheamaraí a bheith ríthábhachtach i gcás teagmhais, go háirithe chun críocha árachais. Áiríonn an trealamh braiteoir G a bhraitheann imbhuailtí go huathoibríoch agus a shábhálann píosaí físeáin chuig cárta SD (nach bhfuil san áireamh). Tá uillinneacha leathan, taifeadadh 4K, agus cumais fís oíche ag an dá cheamara chun íomhánna soiléire de phlátaí ceadúnais agus de thimpistí a chinntiú.

Ina theannta sin, cuireann an trealamh seo ard-rialuithe gutha ar fáil, a ligeann duit grianghraif a ghlacadh, taifeadadh a thosú agus a stopadh, ceamaraí a athrú, nó an scáileán a mhúchadh gan lámha.

Uasghrádaigh teicneolaíocht do charr leis an scáileán tadhaill scáthán-suite 10-orlach seo agus décheamaraí ar phraghas lascainithe.