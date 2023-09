Comhpháirtithe Bell Textron le GE Aerospace le haghaidh Comharba Black Seabhac

Tá comhoibriú fógartha ag Textron's Bell le GE Aerospace chun córais dhigiteacha a fhorbairt do chomharba héileacaptar nua Black Hawk, an Bell V-280 Valor. Is éard a bheidh i gceist leis an gcomhpháirtíocht ná cnámh droma dhigiteach choiteann oscailte ailtireachta, taifeadán gutha agus sonraí, agus líonra feasachta sláinte a fhorbairt le haghaidh cothabháil thuarthach.

Roghnaigh Arm na SA aerárthach tiltrotor Bell thar chlár Sikorsky-Boeing Defiant X for the Future Longrage Assault Aerárthaí. Meastar go bhfuil an clár seo ar cheann de na soláthairtí iomaíocha is mó agus is casta ag an Arm. Feabhsóidh an comhoibriú idir Textron's Bell agus GE Aerospace an chaoi a ndéantar aerárthaí a nuashonrú agus a chothabháil agus tabharfaidh sé buntáiste do shaighdiúirí ar an gcatha.

Rachaidh taithí GE Aerospace ar ailtireacht oscailte eitleonaice a sheachadadh chun sochair do chláir Ardaitheoir Ingearach na Todhchaí (FVL) an Airm ón tús. Tá sé mar aidhm ag tionscnamh FVL eitlíocht an Airm a athchóiriú, le fócas sonrach ar mhisin ionsaithe, iompair agus taiscéalaíochta. Tá oibleagáid ar Bell fréamhshamhlacha a sheachadadh chuig an Arm faoi 2025, le hoibleagáid conartha tosaigh de $232 milliún agus uasteorainn fhéideartha de $1.3 billiún le haghaidh roghanna breise.

Is céim thábhachtach í an chomhpháirtíocht seo idir Textron's Bell agus GE Aerospace i gcur chun cinn na teicneolaíochta eitlíochta míleata. Feabhsóidh forbairt cnámh droma digiteach ailtireachta oscailte coiteann agus líonra feasachta sláinte le haghaidh cothabháil thuarthach cumais an Bell V-280 Valor, rud a thabharfaidh buntáiste suntasach do shaighdiúirí sa réimse.

– Valor Bell V-280: Aerárthach tiltrotor arna fhorbairt ag Textron's Bell a roghnaigh Arm na SA don chlár Aerárthaí Ionsaithe Fadraoin sa Todhchaí.

– Ardaitheoir Ingearach sa Todhchaí (FVL): Tionscnamh de chuid Arm na SA chun a chumais eitlíochta a nuachóiriú agus a uasghrádú, ag díriú ar mhisin ionsaithe, iompair agus taiscéalaíochta.

– Ailtireacht oscailte: Cur chuige deartha córais a leagann béim ar mhodúlacht agus ar idir-inoibritheacht, lena gceadaítear solúbthacht agus comhtháthú éasca teicneolaíochtaí nua.