Cóid Fuascailte Dóiteáin In Aisce Garena: Conas Míreanna In-Chluiche a Fháil In Aisce

Tá Garena Free Fire, an cluiche cath royale móréilimh, le teacht ar ais san India le téamaí, carachtair agus rialacha nua. Táthar ag súil go seolfar an cluiche, ar a dtugtar FF India, go luath, ach níl aon nuashonrú oifigiúil roinnte fós. Cé go bhfuil imreoirí ag fanacht go fonnmhar ar an athsheoladh, is féidir leo a gcuid gameplay a chothromú agus earraí in aisce a fháil trí chóid in-chluiche a fhuascailt.

Is é an téama reatha do mhí Mheán Fómhair ná Ionsaí glóthach, a thugann rochtain d'imreoirí ar mhíreanna éagsúla in-chluiche cosúil le héadaigh, craicne gunna agus grenades. Is féidir na míreanna seo a fháil saor in aisce nó a cheannach le diamaint in-chluiche. Má tá tú ag iarraidh na hearraí is fearr leat a fháil gan diamaint a chaitheamh, is féidir leat do luck a thriail le Cóid Fuascailte Dóiteáin In Aisce Garena.

Is cóid eisiacha iad cóid fhuascailte a sholáthraíonn míreanna saor in aisce sa chluiche. Mar sin féin, níl na cóid seo gníomhach ach ar feadh 12 uair an chloig, mar sin tá sé tábhachtach gníomhú go tapa. Mura n-oibríonn cód amháin, bain triail as cód eile ón liosta Cóid um Fhuascailt Dóiteáin In Aisce Garena do 8 Meán Fómhair:

FGYUI8PL0OIJUHYQ2WS3EDRCTYGBHUNHINKI98UYHIOO0LKMNBVCXS45TGHJU7YTFVBNJKIUY6ZQ21QSXCDE3E4RFGVBNHYT65YHBHJIKOLKM4LPOIUYHGFCXSDRTT5RE2SQ234RFVGHY6T5RFVGBHJI8U7YGHNJKO98IUJKNBVCSWQ23ERDFVGHY6TFGHJKIU87YH8Y6J8KS2HU321QWDUJBGY4JMKYULILJOH0GIF8UAYT5QRD1FC2VG34HRHTUFGNJXMKZOXD78IKJG

Chun na cóid fhuascailte seo a úsáid, lean na céimeanna seo:

Cinntigh go bhfuil tú logáilte isteach i do Chuntas Dóiteáin In Aisce agus nach bhfuil cuntas Aoi in úsáid agat. Téigh go dtí an láithreán gréasáin oifigiúil um Fhuascailt Dóiteáin In Aisce: duais.ff.garena.com/ga. Seachain cuairt a thabhairt ar shuíomhanna gréasáin mailíseach agus ná húsáid ach an láithreán gréasáin oifigiúil chun cóid a fhuascailt. Logáil isteach trí roghanna cosúil le Google, Facebook, VK, nó modhanna eile atá ar fáil. Ar logáil isteach rathúil, cuir isteach do chód fuascailte 12 dhigit ar an gcéad leathanach eile. Cliceáil "OK" agus fan ar do luach saothair. Déanfar iad a sheachadadh chuig do ríomhphost in-chluiche laistigh de 24 uair an chloig.

Coinnigh súil amach le haghaidh níos mó cód fuascailte amach anseo chun leanúint ar aghaidh ag cur le do thaithí gameplay i Garena Free Fire.

Sainmhínithe:

Cluiche Battle Royale Seánra físchluiche ina mbíonn imreoirí iolracha ag troid i gcoinne a chéile go dtí go bhfágtar imreoir amháin nó foireann amháin ina seasamh.

Seánra físchluiche ina mbíonn imreoirí iolracha ag troid i gcoinne a chéile go dtí go bhfágtar imreoir amháin nó foireann amháin ina seasamh. Cóid a fhuascailt: Cóid eisiacha a ligeann d’imreoirí míreanna in-chluiche saor in aisce a fháil.

Cóid eisiacha a ligeann d’imreoirí míreanna in-chluiche saor in aisce a fháil. Diamond sa chluiche: Airgeadra fíorúil i Garena Free Fire a úsáidtear chun míreanna in-chluiche a cheannach.

Foinsí:

Ar bith