Cóid Fuascailte Dóiteáin Saor in Aisce: Conas iad a Fhuascailt agus a Úsáid le haghaidh Luaíochtaí

Is bealach iontach iad cóid fuascailte Dóiteáin Saor in Aisce d’imreoirí luach saothair a fháil gan mórán iarrachta. Eisíonn Garena cóid nua ó am go chéile a thairgeann míreanna cosúil le craicne, cultacha, diamaint agus go leor eile. Mar sin féin, tá tréimhse bailíochta ghairid ag na cóid seo agus tá siad faoi réir srianta freastalaí, mar sin tá sé tábhachtach d'imreoirí iad a úsáid a luaithe is féidir.

Chun cód fuascailte Dóiteáin Saor in Aisce a úsáid, ní mór d'imreoirí a chinntiú go bhfuil an cód i gceist dá bhfreastalaí ar leith. Tá srianta freastalaí ag cóid fhuascailte, rud a chiallaíonn nach féidir le himreoirí ach cóid atá beartaithe dá réigiún a úsáid.

Tá an próiseas chun cóid a fhuascailt simplí agus is féidir é a dhéanamh tríd an Láithreán Fuascailte Luaíochtaí. Seo na céimeanna le leanúint:

Téigh go dtí an Suíomh Fuascailte Luaíochtaí trí chuairt a thabhairt https://reward.ff.garena.com/ga. Sínigh isteach ag baint úsáide as an ardán a bhaineann le do chuntas in-chluiche. Áirítear ar na hardáin atá ar fáil Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID, agus Twitter. Ní féidir cuntais aoi a úsáid. Clóscríobh an cód fuascailte gníomhach sa bhosca téacs a chuirtear ar fáil. Moltar an cód a chóipeáil agus a ghreamú chun aon bhotúin a sheachaint. Brúigh “Deimhnigh” chun an próiseas fuascailte a chríochnú.

Tar éis dóibh cód a fhuascailt go rathúil, gheobhaidh imreoirí a luach saothair sa rannóg ríomhphoist in-chluiche laistigh de 24 uair an chloig.

Is fiú a thabhairt faoi deara gur féidir le tréimhse bailíochta agus srianta freastalaí na gcód fuascailte athrú. Tá sé tábhachtach i gcónaí na sonraí a thugtar le gach cód a sheiceáil lena chinntiú go n-oibreoidh sé do do chuntas.

Le haghaidh na gcód fuascailte Dóiteáin Saor in Aisce is déanaí, is féidir le himreoirí cuairt a thabhairt ar an Láithreán Fuascailte Luaíochtaí nó seiceáil ar fhoinsí iontaofa le haghaidh nuashonruithe ar chóid nua.

