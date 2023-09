Déanann Embracer Group Fiosrú ar Dhíol Siamsaíocht Giarbhosca Tar éis Socrú Infheistíochta

Tá sé tuairiscithe go bhfuil Embracer Group, ilchuideachta cearrbhachais, ag smaoineamh ar a fhochuideachta, Gearbox Entertainment, a dhíol mar iarracht teacht ar ais tar éis titim ar chomhaontú maoinithe mór níos luaithe i mbliana. Cé go bhfuil Embracer ag fiosrú ceannaitheoirí ionchasacha le haghaidh Giarbhosca, níl aon ráthaíocht i gceist.

Tá an Grúpa Embracer ar spree éadála tapa le blianta beaga anuas, ag carnadh punann ollmhór maoine cearrbhachais agus siamsaíochta. Áirítear leis seo éadáil Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (forbróir Tomb Raider), agus na cearta chun saincheadúnais mar The Lord of the Rings agus The Hobbit. Tháinig costas ard ar na héadálacha seo, áfach, rud a tháinig chun bheith ina shaincheist shuntasach nuair a thit margadh infheistíochta $2 billiún, a tuairiscíodh ó ghrúpa infheistíochta san Araib, i mí an Mheithimh.

Chun téarnamh ón gcúl sin, d'fhógair Embracer Group pleananna le haghaidh athstruchtúrú ar fud na cuideachta, lena n-áirítear asleagain, bearta gearrtha costais, agus dífheistiú codanna áirithe. Ceann de na dífheistiú féideartha atá á mheas ná Gearbox Entertainment.

Cheannaigh Embracer Group Siamsaíocht Gearbox in 2021 i margadh arbh fhiú suas le $1.3 billiún é. Ón éadáil, tá Gearbox tar éis dhá spinoffs den tsraith cluiche móréilimh Borderlands a scaoileadh, le scannán Borderlands le scaoileadh i 2024. Ina theannta sin, tháinig a n-eisiúint le déanaí, Iarsma 2, chun bheith mar an teideal is mó díol sna Stáit Aontaithe le haghaidh na míosa. Iúil.

De réir Reuters, tá Gearbox Entertainment á mhargú go príomha do ghrúpaí cearrbhachais idirnáisiúnta. Tá súil ag Embracer Group gur féidir leo a n-airgeadas a chobhsú agus díriú ar an bpunann maoine cearrbhachais agus siamsaíochta atá fágtha acu, trí bhíthin Gearbox a dhíol.

Foinsí: Reuters