Fógraíonn Unity Táille Nua Chonspóideach d’ Fhorbróirí Cluiche

Chuir Unity, an chuideachta atá taobh thiar den Unity Engine tóir a úsáideann stiúideonna cluiche neamhspleácha, conspóid nuair a fógraíodh táille nua. Ó 1 Eanáir, gearrfar táille ar fhorbróirí gach uair a íoslódálfar cluiche a úsáideann an Unity Engine. Spreagfar an táille nuair a shroicheann díolacháin tairseach $200,000 in ioncam thar 12 mhí nó ag 200,000 suiteáil iomlán, agus féadfaidh sé a bheith chomh hard le $0.20 in aghaidh na suiteála, ag brath ar cheadúnas an fhorbróra le Unity.

Cuireadh fearg agus míchreideamh ar an gcinneadh seo laistigh den phobal forbartha cluiche, le forbróirí ag cur imní in iúl faoin ualach airgeadais a d'fhéadfadh a bheith ann agus an easpa comhairliúcháin. Tá imní ar go leor forbróirí faoi na dúshláin lóistíochta a bhaineann leis an táille seo a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear conas a bhainfidh sé le hathshuiteálacha cluiche ar chrua-earraí nua nó i seirbhísí síntiúis cosúil le Xbox Game Pass nó bailiúcháin cluichí carthanachta mar Humble Bundle.

Rinne Unity, mar fhreagra, tagairt don táille mar an Táille Unity Runtime, toisc go bhfuil baint aige leis an gcód a ritheann gach cluiche ar fheistí imreoir. Maíonn an chuideachta go ligeann an struchtúr táillí seo d’fhorbróirí leas a bhaint as rannpháirtíocht leanúnach imreoirí. Dúirt Uachtarán Unity Create, Marc Whitten, gurb é aidhm na táille seo ná “malartú luacha a chothromú níos fearr” idir Unity agus forbróirí, agus tuilleadh ioncaim a ghiniúint don chuideachta chun leanúint ar aghaidh ag infheistiú san inneall.

Ardaíonn an cinneadh seo imní faoi na himpleachtaí airgeadais do stiúideonna má thugann siad aghaidh ar aisfhilleadh óna mbunachar úsáideoirí nó má chríochnaíonn a gcluichí feachtais ollshuiteála. Braitheann go leor forbróirí go dtagann an táille bhreise seo salach ar a dtuiscint ar a gcomhaontú ceadúnaithe le Unity agus an t-ioncam a bhfuil siad ag súil a ghiniúint óna gcluichí. Níor chuir an easpa soiléireachta ó Unity maidir leis an gcaoi a gcuirfear an táille i bhfeidhm agus a rianófar an táille sin ach leis na hábhair imní sin.

Is inneall cluiche tras-ardáin é Unity Engine, a eisíodh ar dtús i 2005, a fuair tóir i measc forbróirí neamhspleácha cluichí mar gheall ar a inacmhainneacht agus a solúbthacht. Baineadh úsáid as chun teidil rathúla a chruthú mar Cuphead, Rust, agus Pokémon GO. Mar sin féin, thug Unity aghaidh ar dhúshláin airgeadais, rud a d’fhág gur cuireadh as an obair foirne agus is gá a infheistíochtaí a athmheasúnú. Tá súil ag an gcuideachta go gcabhróidh an struchtúr táillí nua seo le tuilleadh ioncaim a ghiniúint agus a seasamh sa tionscal a neartú.

