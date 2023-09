Ról an Bhonneagair Phoiblí Dhigitigh maidir le Cuimsiú Airgeadais agus Táirgiúlacht a Chur Chun Cinn

D’eisigh an G20, i gcomhar leis an mBanc Domhanda agus Comhpháirtíocht Dhomhanda an G20 um Chuimsiú Airgeadais (GPFI), treoir bheartais maidir le forbairt agus imscaradh bonneagair phoiblí dhigitigh (DPI) chun cuimsiú airgeadais agus gnóthachain táirgiúlachta a chur chun cinn sa Deisceart Domhanda. Scrúdaíonn an doiciméad an poitéinseal atá ag DPIanna maidir le cuimsiú airgeadais agus táirgiúlacht airgeadais a thiomáint, le cás-staidéir ó réigiúin éagsúla.

Nuair a chuirtear i bhfeidhm iad mar chórais idir-inoibritheacha agus oscailte, tá sé de chumhacht ag DPIanna geilleagair chuimsitheacha a chruthú agus rochtain éasca agus slán a sholáthar do ghrúpaí leochaileacha ar sheirbhísí ríthábhachtacha trí ardáin íocaíochta éifeachtúla. Tá ról suntasach ag an mbonneagar seo freisin maidir le cabhrú le náisiúin Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna) a bhaint amach.

Luann an treoir beartais sampla na hIndia, a d'éirigh le DPIanna a chur i bhfeidhm mar ID digiteach Aadhaar agus an t-ardán íocaíochtaí digiteacha UPI idir-inoibritheach. Creideann an G20 gur féidir le DPanna leas ní hamháin na hearnála airgeadais ach freisin réimsí eile amhail cúram sláinte, oideachas agus leas sóisialach.

Cé go n-aithnítear an dul chun cinn atá déanta in iarrachtaí cuimsithe airgeadais domhanda trí úsáid a bhaint as seirbhísí digiteacha airgeadais (DFS), leagtar béim san fhoilseachán go bhfuil go leor oibre le déanamh fós, agus gur féidir le DPIanna a bheith lárnach chun na spriocanna sin a bhaint amach. Agus iad á mbainistiú go maith, tá an poitéinseal ag DPIanna costais idirbheart a ísliú, nuálaíocht a spreagadh, iomaíochas agus idir-inoibritheacht a fheabhsú, agus eispéiris úsáideoirí a fheabhsú.

I gcás na hearnála príobháidí, cuireann DPIanna deiseanna nuálaíochta, éifeachtúlachta méadaithe, agus rochtain ar mhargaí nua agus ar chreidmheas ar fáil, ar choinníoll go bhfuil na dálaí institiúideacha agus margaidh riachtanacha ann.

Mar sin féin, eascraíonn rioscaí féideartha a bhaineann le saincheisteanna oibríochtúla, dlíthiúla, rialála, dócmhainneachta, eisiaimh agus airgeadais maidir le cosaint tomhaltóirí mar gheall ar chur chun feidhme na n-institiúidí cosanta sonraí. Chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin agus leas iomlán a bhaint as na tairbhí a bhaineann le DPanna, moltar d’údaráis timpeallacht chumasúcháin a chruthú trí dhea-chleachtais, trí rialáil agus trí mhaoirseacht riosca-bhunaithe, agus trí ailtireacht láidir um chosaint sonraí.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil na moltaí sa doiciméad beartais deonach agus neamhcheangailteach, atá beartaithe le haghaidh údaráis phoiblí ach go bhféadfadh siad a bheith úsáideach freisin do pháirtithe leasmhara eile a bhfuil baint acu le bonneagar poiblí digiteach.

I bhforbairt ghaolmhar, d'éirigh le córas íocaíochtaí UPI na hIndia, atá ina phríomhchuid dá bhonneagar poiblí digiteach, níos mó ná riamh i mí Lúnasa le 10.58 billiún idirbheart. Is ionann é seo agus méadú 67 faoin gcéad i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Mheall rath UPI na hIndia suim ó thíortha eile, agus tuairiscítear go raibh trí náisiún san Afraic i mbun cainteanna leis an India chun comhpháirtíochtaí a iniúchadh agus leas a bhaint as taithí na hIndia le UPI.

