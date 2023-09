Cuideachta Cruise Robotaxi Ag druidim le Faomhadh Rialála le haghaidh Olltáirgeadh Feithicle Gan Tiománaí

Tá Cruise, an chuideachta robotaxi le tacaíocht ó General Motors, ar tí faomhadh rialála a fháil maidir le olltáirgeadh a fheithicil shainthógtha gan tiománaí, dar leis an bPríomhfheidhmeannach Kyle Vogt. Nochtadh feithicil na cuideachta, ar a dtugtar an Origin, in 2020 agus seasann sí don chéad ghlúin eile de ghluaisteáin gan tiománaí, gan roth stiúrtha ná pedalanna agus gan ach suíocháin phaisinéirí. Cé go n-oibríonn Cruise feithiclí modhnaithe faoi láthair le rialuithe traidisiúnta, is é an sprioc ná na mílte Bunús a bheith ag soláthar seirbhísí marcaíochta ar fud na Stát Aontaithe.

Mar sin féin, sular féidir an fhís seo a thabhairt i gcrích, ní mór do Cruise constaicí rialála a shárú agus díolúine a fháil ó chaighdeáin sábháilteachta feidearálacha. Creideann Vogt go bhféadfaí an díolúine thábhachtach seo a dheonú chomh luath leis an mhí seo. Tá imní léirithe ag léirmheastóirí ar sheirbhísí robotacsaí Cruise, chomh maith le cinn an mhórimreoir Waymo, faoi shábháilteacht agus ullmhacht feithiclí lán-uathrialacha ar bhóithre poiblí. Spreag teagmhais a bhain le gluaisteáin uathrialacha i San Francisco na hábhair imní seo.

Leag imeachtaí le déanaí béim ar na dúshláin atá roimh Cruise agus cuideachtaí eile sa tionscal feithiclí uathrialaitheach. An mhí seo caite, d'ordaigh rialtóirí Cruise a gcabhlach robotaxi a laghdú i San Francisco tar éis timpiste le trucail dóiteáin. Ba é an toradh a bhí ar an eachtra ná mionghortuithe do phaisinéir an chairr gan tiománaí. Mar sin féin, thug Coimisiún Fóntas Poiblí California cead do Cruise agus Waymo a gcuid seirbhísí marcaíochta íoctha a leathnú i rith an lae, rud a léiríonn cloch mhíle shuntasach don tionscal.

Chuir Kyle Vogt béim ar chumas na teicneolaíochta uathrialaitheach chun sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú ach tugann sé rabhadh go bhféadfadh an iomarca frithsheasmhachta ó léirmheastóirí bac a chur ar a dhul chun cinn. Nocht Waymo, freisin, a dhearadh féin d'fheithicil atá cosúil le Cruise's Origin, a forbraíodh i gcomhpháirtíocht leis an déantóir gluaisteán Síneach Geely. Tugann an fheithicil Waymo taobh istigh mhór agus compordach gan roth stiúrtha nó pedals, ag soláthar marcaigh le scáileáin, chargers, agus roghanna suíocháin inchoigeartaithe.

Go hachomair, níl ach cúpla lá fágtha ag Cruise cead rialála a fháil le haghaidh olltáirgeadh a feithicle lán-uathrialach, The Origin. Is céim shuntasach é seo i dtreo fís na cuideachta maidir le seirbhís comhroinnte taistil gan tiománaí a bhaint amach. Mar sin féin, ní mór aghaidh a thabhairt ar imní maidir le sábháilteacht agus constaicí rialála sular féidir na feithiclí seo a imscaradh ar scála níos mó. Mar sin féin, is comhartha é an dul chun cinn atá déanta ag Cruise agus Waymo go bhfuil todhchaí geallta don iompar uathrialach.

