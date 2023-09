Fógraíonn SAS Tionscnaimh Mhóra ag an gComhdháil Explore

Rinne SAS roinnt fógraí móra le déanaí le linn a gcomhdháil Explore i Las Vegas, ag léiriú a dtiomantas don AI agus don anailísíocht. Ceann de na príomhthionscnaimh is ea a ngealltanas $1 billiún a infheistiú i réitigh tionscail faoi thiomáint AI. Léiríonn an infheistíocht seo fócas SAS ar anailísíocht a dhéanamh inrochtana do chách, i ngach áit.

I gcomhréir leis an ngealltanas seo, tá SAS ag giaráil AI giniúna chun dúshláin sonraí a réiteach. Tá an chuideachta ag obair ar shonraí barántúla a ghiniúint a léiríonn timpeallachtaí sa saol fíor, ag cinntiú cosaint príobháideachta úsáideoirí, tástáil claonta, agus maolú, chomh maith le tástáil a dhéanamh ar imeachtaí neamhchoitianta agus foircneacha. Ina theannta sin, tá SAS ag tairiscint “cúpla digiteacha,” ar dúbailt iad de chórais fhisiceacha a ligeann d’eagraíochtaí triail a bhaint as réitigh nua agus straitéisí tástála le haghaidh éifeachtúlachtaí feabhsaithe.

Tá SAS i gcomhpháirtíocht le Microsoft chun a gcumas giniúna AI a chomhtháthú le hardán Microsoft Azure OpenAI. Trí uirlisí ionstraimíochta agus anailísíochta SAS a úsáid i gcomhar le Azure, is féidir le gnólachtaí tacú le hoibríochtaí criticiúla agus an nuálaíocht a thiomáint. Tá an comhtháthú le bheith ar fáil le haghaidh réamhamharc teoranta níos déanaí i mbliana.

Fógra suntasach eile is ea seoladh SAS Health, ardán cúram sláinte atá deartha chun uathoibriú sonraí agus anailíse a sholáthar. Tá sé mar aidhm ag an réiteach fiontair seo feabhas a chur ar bhainistíocht sonraí sláinte agus anailísíocht léargasach a sholáthar trí thaifid leictreonacha sláinte a ionghabháil go tapa i bhformáidí caighdeánaithe. Táthar ag súil go mbeidh ról lárnach ag SAS Health i seachadadh cúram sláinte amach anseo.

Fuair ​​​​ardán Viya nuashonruithe ag an gcomhdháil freisin. Thug SAS isteach an Viya Workbench, timpeallacht shlán forbartha scamall-dhúchasach chun cód a fhorghníomhú. D'fhógair siad freisin trí chliaint le haghaidh uirlisí forbartha tóir: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, agus SAS Enterprise Guide. Tá sé mar aidhm ag na feabhsuithe seo táirgiúlacht a mhéadú agus nuálaíocht níos tapúla a chumasú d'eolaithe agus d'fhorbróirí sonraí.

Nocht SAS an Monarcha App SAS freisin, feidhmchlár le haghaidh feidhmchláir AI-tiomáinte atá ag forbairt go tapa. Déanann an réiteach seo uathoibriú stack tech néal-dhúchasach, lena n-áirítear React, TypeScript, agus Postgres. Tá sé le bheith ar fáil go ginearálta an bhliain seo chugainn, mar aon leis an mBinse Oibre Viya.

Chomh maith leis na tionscnaimh seo, sheol SAS Scamall Réamhaisnéise Fuinnimh SAS a dhírigh ar chuideachtaí fóntais. Cuidíonn an tseirbhís néalbhunaithe seo le pleanáil agus oibríochtaí a fheabhsú trí anailísíocht thuarthach a sholáthar do bhuaic-éileamh agus do phleanáil tarchuir. Léirigh an rith trialach le Roinn Uisce agus Cumhachta Los Angeles acmhainn an réitigh seo.

Le linn na comhdhála, leag SAS béim ar an tábhacht a bhaineann le AI agus rialachas bainistíochta sonraí. Leag siad béim ar a saineolas maidir le rialachas agus comhlíonadh agus leag siad béim ar thrédhearcacht a gcuid samhlacha, go háirithe iad siúd a bhaineann le hábhar giniúna. D’athdhearbhaigh SAS a thiomantas do réitigh AI lánfheidhme a sheachadadh agus leag sé béim ar an luach a chuireann siad ar fáil sa “mhíle deireanach” den chur i bhfeidhm.

Tríd is tríd, treisíonn fógraí SAS ag an gcomhdháil Explore a dtiomantas don AI, don anailísíocht agus don teicneolaíocht chun cinn chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ghnó ríthábhachtacha.

