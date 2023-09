Cuireann an Fhrainc cosc ​​ar IPhone 12 a Dhíol Mar gheall ar Leibhéil Radaíochta

Tá sé fógartha ag aire sóisearach na Fraince don gheilleagar digiteach go gcaithfidh Apple stop a chur le díolacháin a mhúnla iPhone 12 sa Fhrainc. Tagann an cinneadh seo tar éis d’fhoireann faire radaíochta na tíre, ANFR, tástálacha a dhéanamh agus fuair sé amach gur sháraigh Ráta Sonrach Ionsaithe (SAR) an fhóin chliste na teorainneacha dlíthiúla.

Thug Jean-Noel Barrot, aire sóisearach na Fraince, le fios in agallamh le Le Parisien gur chuir ANFR an toirmeasc ar an eolas faoi Apple. Dúirt sé freisin go bhféadfadh nuashonrú bogearraí aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna radaíochta a bhaineann leis an iPhone 12, atá ar díol ó 2020.

Chuir Barrot béim go bhfuil dhá sheachtain ag Apple chun na hathruithe is gá a fhreagairt agus a chur i bhfeidhm. Mura ndéantar amhlaidh, d’fhéadfadh sé go n-aisghairtear gach feiste iPhone 12 atá i gcúrsaíocht. Chuir sé béim ar go bhfuil feidhm ag na rialacha céanna maidir le gach cuideachta, lena n-áirítear fathaigh dhigiteacha.

Tá teorainneacha sábháilteachta bunaithe ag an Aontas Eorpach do luachanna SAR i ndáil le húsáid fón póca, mar go bhfuil sé molta ag staidéir go bhféadfadh riosca méadaithe a bheith ann maidir le cineálacha áirithe ailse. Roinnfidh faireoir na Fraince a thorthaí le rialtóirí i mballstáit eile an AE, agus tabharfaidh Barrot faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an gcinneadh seo.

Tá an Fhrainc tar éis a bheith réamhghníomhach maidir le monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil radaíochta feistí leictreonacha, ag leathnú rialacháin in 2020 chun a cheangal ar mhiondíoltóirí luachanna radaíochta a thaispeáint ar phacáistiú ní hamháin d’fhóin phóca ach do tháibléid agus do tháirgí leictreonacha eile freisin.

Níl freagra eisithe ag Apple ar an bhfógra toirmisc go fóill.

Foinse: Reuters (níl URL curtha ar fáil)