Filleann Andrew Flintoff ar an bPáirc Cruicéid mar Chomhairleoir Neamhíoctha d’Fhoireann Shasana

Tá iar-chricéadóir Shasana Andrew Flintoff tar éis filleadh ar an bpáirc cruicéad tar éis dó a bheith páirteach i dtimpiste agus é ag scannánú seó BBC Top Gear mí na Nollag seo caite. Tá Flintoff, atá ina chairde le Rob Key, stiúrthóir bainistíochta cruicéad Shasana, ag obair anois mar chomhairleoir gan phá le foireann Shasana le linn na sraithe idirnáisiúnta leanúnach ceithre chluiche in aghaidh na Nua-Shéalainne.

Tá an ról sealadach agus teoranta do na ceithre chluiche eile, agus níltear ag súil go mbeidh Flintoff ag taisteal leis an scuad chuig Corn an Domhain san India an mhí seo chugainn. Chonacthas an cruicéadóir 45 bliain d’aois, a d’imir 79 Tástáil agus 141 cluiche idirnáisiúnta aon-lae do Shasana sular éirigh sé as in 2009, chun tosaigh ar druileanna páirce le foireann Shasana ag Sophia Gardens i gCaerdydd.

Bhris Flintoff a easnacha sa timpiste anuraidh, ach tá sé téarnamh anois agus tá sé ar ais ar an bpáirc. Tháinig sceitimíní ar an lucht leanúna a chuimhníonn ar an méid a chuir sé le foireann Shasana le linn a ghairm bheatha imeartha nuair a d’fhill sé ar shaol na cruicéad. Cé nach mbeidh sé ina bhuan-imreoir leis an scuad, is cinnte go mbeidh a thaithí agus a shaineolas luachmhar do na himreoirí le linn na sraithe reatha.

Tá sé spreagúil i gcónaí iar-imreoirí ar nós Flintoff a fheiceáil ag fanacht ceangailte leis an spórt is breá leo agus ag roinnt a gcuid eolais leis an nglúin nua cruicéid. Léiríonn an ról sealadach seo mar chomhairleoir gan phá tiomantas Flintoff don chluiche agus go bhfuil sé toilteanach cur leis in aon slí is féidir.

