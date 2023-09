Réamhfhógairt Creat Cárta Leathnaithe SD Lánmhéid dá Ríomhaire glúine Modúlach

D'fhógair Framework, an chuideachta atá taobh thiar den ríomhaire glúine modúlach Creat, go bhfuil sé ag obair ar Chárta Leathnú SD lán-mhéid dá gléas. Tá cinneadh déanta ag an gcuideachta an modúl a “réamhfhógairt”, rud a chiallaíonn go bhfuil seans ann nach long é choíche. Ach é sin a dhéanamh, tá sé mar aidhm ag Creat a phobal a thabhairt taobh thiar de chúlra an phróisis forbartha.

I vótaíocht a rinneadh in 2021, rangaigh pobal an Chreata an cárta SD lánmhéid mar an dara calafort is mó a iarradh, tar éis seac Gigabit ethernet a thosaigh Creat ag díol anuraidh. Ba é ba chúis leis an moill maidir leis an gCárta Leathnaithe SD a scaoileadh ná cinneadh na cuideachta díriú ar a gcéad ríomhaire glúine a sheoladh in 2020.

I ngach ceann de na modúil Cárta Leathnaithe a d'fhorbair Creat tá calafoirt USB-C caighdeánach fireann ar féidir iad a phlugáil isteach i gcalafoirt USB-C baineann cuasaithe ar an máthairchlár. Ligeann sé seo gur féidir na modúil a úsáid le ríomhairí USB-C eile nó iad a mhalartú idir meaisíní Creata.

Ina theannta sin, tá Creat ag tairiscint príomhchláir lascainithe 11ú Gen Intel Core, le praghsanna idir $199 agus $399, d'úsáideoirí a bhfuil suim acu a gcuid Intel NUC neamhoifigiúil féin a thógáil.

Tríd is tríd, cuireann fógairt Chreat ar an gCárta Leathnaithe SD lánmhéide agus infhaighteacht na bpríomhchláir lascainithe féidearthachtaí spreagúla ar fáil d’úsáideoirí chun a gcuid ríomhairí glúine modúlach agus miondeisce féin a shaincheapadh agus a thógáil.

