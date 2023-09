Réamhamharc Forza Motorsport: Tús Gheallta don Ultimate Racing Sim

Bhí aithne i gcónaí ar Forza Motorsport as a thaithí rásaíochta snasta, agus is cosúil nach eisceacht ar bith an tráthchuid atá le teacht sa tsraith. I réamhamharc le déanaí ar shraith intro Chorn Tógálaithe an chluiche, tá sé soiléir go bhfuil bunús láidir cruthaithe ag forbróirí Turn 10 Studios le blianta fada de spleodar rásaíochta.

Tá trí rian agus trí charr sa tsraith intro, agus a saintréithe láimhseála uathúla féin ag gach ceann acu. Cibé an bhfuil tú ag tiomáint an 2019 Subaru STI S209, an Honda Civic Type R 2018, nó an Ford Mustang GT 2018, mothaíonn na gluaisteáin go hiontach. Ceadaíonn na roghanna saincheaptha freisin do choigeartuithe fíneáil a théann i bhfeidhm go fírinneach ar an mbealach a thiomáineann gach feithicil.

Ceann de na gnéithe standout de Forza Motorsport é a inrochtaineacht. Tairgeann an cluiche sleamhnán deacrachta, modhanna iomadúla imeartha, agus deolchaire roghanna oiliúna agus cúnaimh. Is gné beloved é an cnaipe athchasadh, go háirithe, le haghaidh babhtaí cleachtais, rud a ligeann do racers athshocrú go tapa gan an rian a fhágáil. Spreagann sé turgnamh agus súgradh gan eagla an phionóis.

Gné shuntasach eile is ea creatráta an chluiche. Ritheann Forza Motorsport ag 60 fps réidh ar gach ardán, lena n-áirítear an Xbox Series S. I dtírdhreach cearrbhachais ina bhfuil go leor teidil AAA ag streachailt le 60 fps a bhuail, is é an leibhéal freagrúlachta seo ná anáil aer úr do dhíograiseoirí rásaíochta.

Cé go raibh roinnt imní ann faoi ghnéithe atá ar iarraidh ag an seoladh, mar mhodh lucht féachana agus scoilteadh, tá croí-eispéireas Forza Motorsport fós láidir. Tá Turn10 dírithe ar sim rásaíochta a sheachadadh a thugann tosaíocht d’fhreagracht, do shaincheapadh agus d’inrochtaineacht. Is é an toradh ná cluiche iontach amhairc le soilsiú domhanda ga-rianaithe agus soilsiú dinimiciúil a thugann beatha do na gluaisteáin agus na rianta.

Ag breathnú amach romhainn, tá sé beartaithe Forza Motorsport a bheith ina chluiche beo-sheirbhís, le titeann rialta ábhar agus gnéithe sóisialta mar chuid den taithí. Cinntíonn sé seo go mbeidh neart léarscáileanna, feithiclí agus dúshláin nua ag imreoirí le breathnú orthu sna blianta amach romhainn.

Tríd is tríd, léiríonn Forza Motorsport gealltanas iontach mar an sim rásaíocht deiridh. Cruthaíonn a aird ar mhionsonraí, inrochtaineacht, agus dílseacht amhairc iontach eispéireas spreagúil agus tumtha. Cibé an bhfuil tú ag lucht leanúna na sraithe nó nua i gcluichí rásaíochta, tá Forza Motorsport ag teacht chun cinn le bheith ina theideal nach mór a imirt.

Foinsí:

- Níor soláthraíodh aon URL.