Tá sé mar aidhm ag an New Forza Motorsport A Bheith ina Chluiche Rásaíochta Insroichte do Gach Imreoir

Tá Forza Motorsport, an tráthchuid is déanaí sa tsraith cluichí rásaíochta móréilimh, socraithe chun pointe iontrála sochaideartha a thairiscint do gach imreoir. Tá rún Forbróir Turn 10 soiléir – díriú ar an taithí rásaíochta féin, ag nuálaíocht san fhisic agus san AI chun timpeallacht foghlama nádúrtha a chruthú. Tá radharcanna iontacha 4K fótaréalaíoch sa chluiche agus tugtar isteach córas dul chun cinn cosúil le RPG dá 500+ feithicil.

De réir mar a bhíonn imreoirí ag cine, tuilleann siad pointí gluaisteáin (CP) ar féidir iad a úsáid chun a gcuid feithiclí a shaincheapadh le páirteanna agus uasghrádú nua. I gcás imreoirí nach bhfuil suim acu sna sonraí, ceadaíonn an córas Drivatar atá ag filleadh ar an eispéireas rásaíochta iomlán a mhionchoigeartú. Trí scála ocht bpointe a choigeartú, is féidir le himreoirí a rialú cé chomh maith agus a fheidhmíonn na racairí eile, rud a fhágann go bhfuil an gameplay níos réadúla.

Tugann Forza Motorsport tús áite freisin don inrochtaineacht trí raon roghanna a thairiscint d’imreoirí faoi mhíchumas. Tá leideanna fuaime agus insint do thiománaithe dalla sa chluiche, ionchuir aon-dteagmhála dóibh siúd a bhfuil srianta gluaiseachta orthu, agus fotheidil an-inoiriúnaithe do dhaoine bodhra agus lagéisteachta. Ní hamháin go bhfuil na gnéithe inrochtaineachta seo tairbheach dóibh siúd atá faoi mhíchumas ach cabhraíonn siad le himreoirí eile freisin. Fáiltíonn an cluiche roimh imreoirí ar gach leibhéal scile agus ní ghearrann sé pionós ar úsáid uirlisí cúnta.

Soláthraíonn an córas Máistreacht Gluaisteán i Forza Motorsport aiseolas agus luach saothair leanúnach d'imreoirí, rud a ligeann dóibh a gcuid scileanna a fheabhsú go leanúnach. Tugann sé braistint do na himreoirí ar ghnóthachtáil agus ar dhul chun cinn cosúil leis an gceann a fhaightear i RPGanna. Mar sin féin, díríonn an cluiche fós ar an grá do ghluaisteáin seachas a bheith ina RPG lán-chuimsitheach nó cluiche insamhalta.

Eiseofar Forza Motorsport ar Xbox Series X/S agus PC an 10 Deireadh Fómhair, agus beidh sé ar fáil ar Xbox Game Pass. Agus an fócas ar inrochtaineacht, sochaidearthacht, agus taithí rásaíochta tumoideachais, tá sé mar aidhm ag an gcluiche a mhealladh chuig racóirí a bhfuil taithí acu agus daoine nua araon.

Foinsí:

- Forza Motorsport: Lámha Le Cluiche Rásaíochta Next-Gen (IGN)

– Díoga teidil nua Forza Motorsport Scéim uimhrithe Forza Motorsport (Eurogamer)