Réamhamharc: Forza Motorsport (2023) Tairgeann Fíor Eispéireas Rásaíochta Chéad Ghen Eile

D’óstáil Músaem Gluaisteán Petersen i Los Angeles imeacht réamhamhairc le déanaí don chluiche a raibh súil leis go mór, Forza Motorsport (2023). Geallann an tráthchuid eile seo i saincheadúnais Forza fíor-eispéireas rásaíochta insamhalta den chéad ghlúin eile a sholáthar do imreoirí Xbox agus Windows PC.

Murab ionann agus a réamhtheachtaí, Forza Motorsport 7, a eisíodh sé bliana ó shin, chuaigh Forza Motorsport (2023) ar ais go dtí an bord líníochta chun a fréamhacha a mheas agus na treochtaí i gcearrbhachas nua-aimseartha a urramú. Ba é an sprioc ná fís chomhtháite a chruthú a thaitneodh le gamers, le racóirí agus le díograiseoirí gluaisteáin araon.

Tá níos mó ná 500 carr sa chluiche ag an seoladh, ach dírítear ar ligean d’imreoirí titim i ngrá le roinnt carranna roghnaithe. Tá na forbróirí ag iarraidh ar imreoirí na gluaisteáin seo a mháistir, iad a uasghrádú go cúramach le haghaidh gach rian nó imeacht, agus meas a bheith acu ar an taithí tiomána.

Ceann de phríomhghnéithe Forza Motorsport (2023) is ea an feachtas aon-imreoir athdheartha ar a dtugtar Corn an Tógálaí. Cuireann an feachtas seo imeachtaí téamaí éagsúla ar fáil inar féidir le himreoirí dul chun cinn a dhéanamh trí na bealaí isteach agus amach ina gcarr roghnaithe a fhoghlaim, socruithe agus deacracht a chumrú, dul san iomaíocht i gcoinne AI feabhsaithe, agus a bhfeithicil a uasghrádú nó a thiúnadh.

Le linn na hócáide réamhamhairc, bhí deis ag imreoirí gluaisteáin éagsúla a thriail agus a fheiceáil go díreach conas a bhí a Leibhéal Carranna ar leith féin ag gach feithicil. Dá mhéad imreoirí a rinne rás le carr ar leith, is amhlaidh is mó XP a thuill siad, rud a ligeann dóibh a gcarr a leibhéalú agus uasghrádú a dhíghlasáil.

Tá sé mar aidhm ag Forza Motorsport (2023) eispéireas rásaíochta domhain agus tumtha a sholáthar, áit ar féidir le himreoirí ceangal fíor a dhéanamh leis na gluaisteáin a thiomáineann siad. Leis na grafaicí iontacha, an AI feabhsaithe, agus aird ar mhionsonraí, tá an cluiche seo ar tí a bheith ar cheann de na cluichí rásaíochta is fearr ar ardán Xbox.

Foinsí: Petersen Automotive Museum, Turn 10 Studios