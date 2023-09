Fortnite Boss Donald Mustard Ag Fógairt Scoir Tar éis 25 Bliain i dTionscal na gCluichí

D'fhógair Donald Mustard, an príomhoifigeach cruthaitheach ag Epic Games agus an t-ard-mheon atá taobh thiar den fheiniméan cearrbhachais domhanda Fortnite, go bhfuil sé ag dul ar scor tar éis gairmréim cháiliúil 25 bliain i dtionscal na gcluichí. Fuair ​​Mustard aitheantas ar dtús nuair a chomhbhunaigh sé Chair Entertainment in 2005, an stiúideo taobh thiar de chluichí buailte mar Shadow Complex agus Infinity Blade. In 2008, ghnóthaigh Epic Games Cathaoirleach, agus ar deireadh d’éirigh Mustard sa phost mar phríomhoifigeach cruthaitheach in 2016.

I ráiteas a roinntear ar na meáin shóisialta, chuir Mustard a bhuíochas in iúl as an aistear dochreidte a bhí aige le linn a shaoil. Ghabh sé buíochas lena chomhghleacaithe agus le Príomhfheidhmeannach Epic Games Tim Sweeney as a dtacaíocht agus a gcomhoibriú. Rinne Mustard machnamh ar na héachtaí éagsúla a bhí bainte amach aige, ó chruthú cluichí ar nós Advent Rising agus Undertow, go bheith mar chuid den fhoireann a mhúnlaigh rath Fortnite.

Agus Mustard ag ligean slán lena ról ag Epic Games, léirigh sé bródúil as cumas na cuideachta áthas agus áthas a thabhairt do phobal Fortnite. Luaigh sé chuimhneacháin íocónacha mar sheoladh an Battle Bus, oscailt na spéire le roicéad, agus damhsa le cairde tar éis Bua Royale. Dhearbhaigh Mustard do lucht leanúna go bhfuil todhchaí Fortnite i lámha go maith agus bhí sé ag magadh go bhfuil na foirne ag obair ar “rudaí iontacha, iontacha, uafásacha.”

Tar éis dó dul ar scor, tá Mustard ag tnúth le ham cáilíochta a chaitheamh lena bhean chéile agus lena theaghlach. Chuir sé sceitimíní in iúl maidir le leanúint de bheith ina imreoir agus taitneamh a bhaint as todhchaí Fortnite taobh leis an bpobal a chabhraigh leis a chruthú.

