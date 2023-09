Bhunaigh Raja Koduri, bunaitheoir Mihira AI agus iar-phríomh-ailtire Intel, gnólacht tosaithe hintleachta saorga a fhéachann le AI a dhéanamh inrochtana agus inacmhainne, go háirithe i réimse na n-éifeachtaí amhairc i scannáin. Tá sé mar aidhm ag Koduri, dearthóir sliseanna rathúil, AI a úsáid chun “sár-ealaíontóir” a dhéanamh ar gach ealaíontóir trí oiliúint a chur ar na mílte ealaíontóirí san India ar uirlisí agus ar theicneolaíochtaí nua. Is é an sprioc ná spéaclaí amhairc a chruthú atá comhionann le leithéidí "Game of Thrones", ach ar chodán den chostas. Tá Koduri ag iarraidh an buiséad chun scannáin a chruthú mar “Avatar,” a chosain thart ar $400 milliún, a ísliú go dtí díreach $10 milliún le cabhair ó AI.

Mar sin féin, ní stopann uaillmhianta Koduri ag tionscal na scannán. Ba mhaith leis freisin AI a thabhairt go ceantair iargúlta na hIndia trí ionaid sonraí a bhunú laistigh de gach ga 100-ciliméadar, rud a fhágann go mbeidh bonneagar ríomhaireachta inrochtana do níos mó daoine. Creideann sé go gcaithfidh an India infheistíocht a dhéanamh sa bhonneagar is fearr don ríomhaireacht chun go mbeidh sí ina ceannaire teicneolaíochta. Cé go bhféadfadh an costas a bhaineann le go leor ionad sonraí a bhunú a bheith scanrúil, tá Koduri muiníneach gur féidir leis an India é a dhéanamh trína cumas déantúsaíochta a ghiaráil agus costais a laghdú go dtí cúpla billiún dollar.

Tugann Koduri aghaidh freisin ar an dúshlán a bhaineann le hinnealtóirí sliseanna agus AI den scoth a mhealladh chun oibriú san India. Creideann sé nach é airgead an fachtóir cinntitheach, ach an paisean agus an t-éiceachóras comhchoiteann is féidir leis an India a thairiscint. Trí éiceachóras láidir a thógáil, cosúil leis na cinn i Silicon Valley agus moil theicneolaíochta eile, spreagfar innealtóirí cumasacha chun filleadh abhaile agus cur le tionscal sliseanna agus AI na hIndia.

Chun treocht na ngnólachtaí dearadh sliseanna san India a bheith ina gcuideachtaí seirbhíse go príomha a cheartú, leagann Koduri béim ar an tábhacht a bhaineann le díriú ar fhorbairt maoine intleachtúla bunúsacha (IP). Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag gnólachtaí tosaithe táirgí a thógáil a thugann aghaidh ar fhadhbanna úsáideoirí deiridh, cibé acu i gcearrbhachas, AI, fóin chliste nó fearainn eile. Creideann Koduri gur féidir leis an India cultúr forbartha IP a chothú leis an tacaíocht agus an meon ceart.

Ar an iomlán, tá Koduri dóchasach faoi chumas na hIndia sa spás sliseanna agus AI. Tá sé ag tabhairt comhairle agus spreagadh do roinnt tosaithe sliseanna sa tír, lena n-áirítear cuideachta deartha pacáistithe ar a dtugtar Infinipack. Mar fhreagra ar an smaoineamh gur féidir le hardphacáistiú sceallóga níos éifeachtaí a sheachadadh tar éis “bás” Dhlí Moore, cuireann Koduri i gcuimhne dúinn gurb é croílár Dlí Moore ná feidhmíocht sliseanna a dhúbailt gach dhá bhliain. Cé nach bhfuil sé seo amhlaidh a thuilleadh, deir sé go bhfuil dul chun cinn teicneolaíochta fós indéanta.

Foinsí:

– Rialú airgid (alt foinseach)