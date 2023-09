Bainisteoir Peile 2024 Dáta Eisiúna Fógartha

Tá sé tugtha le fios ag Sega go scaoilfear Bainisteoir Peile 2024 ar 6 Samhain. Beidh an cluiche ar fáil ar ardáin éagsúla, lena n-áirítear PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, agus fóin chliste. Is é seo an 20ú tráthchuid sa tsraith Bainisteoir Peile agus beidh sé ar an gcéad chluiche sa tsraith le seoladh sa tSeapáin.

Gné shuntasach amháin de FM24 is ea é a bheith ar fáil ar Xbox Game Pass ag an seoladh d’úsáideoirí PC agus Xbox Series X/S. Ina theannta sin, beidh Bainisteoir Peile 2024 Soghluaiste inrochtana trí Netflix, tar éis FM23 Touch a chur san áireamh ar Apple Arcade.

Léirigh Sports Interactive, an fhoireann forbartha taobh thiar den chluiche, a sceitimíní faoin scaoileadh sa tSeapáin agus tabhairt isteach tacaíochta teanga na Seapáine. Tugann sé seo, mar aon le comhtháthú an chluiche le Netflix, a bhfuil bonn leathan síntiúsóirí de bhreis is 230 milliún duine ar fud an domhain, deis shuntasach do phobal imreoirí na mBainisteoir Peile fás níos mó fós.

Tá réamhorduithe le haghaidh Bainisteoir Peile 2024 oscailte faoi láthair, ag tairiscint lascaine 10 faoin gcéad go dtí an lá seolta oifigiúil. Tugann réamhordú rochtain freisin ar thréimhse rochtana luath d’imreoirí PC/Mac timpeall coicíse roimh eisiúint an chluiche.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuiltear ag súil go mbeidh Bainisteoir Peile 2024 mar an tráthchuid dheireanach sula ndéanfar ollchóiriú mór an bhliain seo chugainn le FM25. In agallamh le Eurogamer, chuir Miles Jacobson, boss Sports Interactive, in iúl go raibh sé díomá pearsanta leis an iontráil roimhe seo sa tsraith, in ainneoin an tóir mhór a bhí air.

Foinsí:

– Eurogamer

- Sega

Sainmhínithe:

– Xbox Game Pass: Seirbhís síntiúis a thairgeann Microsoft a sholáthraíonn rochtain ar leabharlann cluichí ar tháille mhíosúil.

– Rochtain Luath: Tréimhse roimh scaoileadh oifigiúil cluiche inar féidir le himreoirí an cluiche a rochtain agus a imirt agus é fós á fhorbairt nó á thástáil.