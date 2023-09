Bainisteoir Peile 2024 Soghluaiste Ag teacht chuig Cluichí Netflix i mí na Samhna

Beidh an Bainisteoir Peile, an tsraith físchluiche móréilimh ag SEGA, ag déanamh a chéad chlub soghluaiste ar Netflix Games i mí na Samhna 2023. Is é an t-eagrán is déanaí dar teideal “Peil Bainisteoir 2024 Soghluaiste” an t-eagrán is iomláine go dtí seo agus ligeann sé d’imreoirí teacht le chéile scuad imreoirí peile ó shraitheanna éagsúla.

Beidh an cluiche a scaoileadh ag an am céanna ar soghluaiste in éineacht leis na heagráin dornálaíochta agus digiteacha do chonsóil mhóra agus ardáin PC ar nós Gaile, Epic Games, agus Xbox Game Pass. Is féidir dul chun cinn roimhe seo ó eagrán 2023 de Football Manager a aistriú chuig an scaoileadh nua, ach beidh síntiús Netflix ag teastáil chun imirt.

Is fiú a thabhairt faoi deara nach mbeidh aon fhógraí nó microtransactions ag Football Manager 2024 Mobile, cosúil le gach cluiche eile ar Netflix (74 teideal san iomlán). I blogphost oifigiúil, leagann Netflix béim ar a raon domhanda agus ar a bhonn ballraíochta mar chúiseanna le haistriú an chluiche chuig a n-ardán, rud a ligeann do níos mó imreoirí rochtain a fháil ar an gcluiche ná riamh.

Chun Bainisteoir Peile 2024 Mobile a íoslódáil, is féidir le himreoirí atá ann cheana féin a bhfuil ballraíocht Netflix acu an cluiche a aimsiú agus a shuiteáil tríd an app soghluaiste Netflix nuair a scaoiltear é. Beidh sé suite i sraith tiomnaithe Cluichí ar fhóin Apple agus i gcluaisín Cluichí ar leith ar fheistí Android. Mar sin féin, ní bheidh an cluiche ar fáil tríd an app Netflix ar ríomhairí pearsanta, teilifíseáin agus consóil cluiche.

Léiríonn an comhoibriú seo idir SEGA agus Netflix an dara cluiche acu le chéile, tar éis scaoileadh Sonic Prime Dash níos luaithe i mbliana. Nochtfar tuilleadh sonraí faoin leagan Netflix de Football Manager go déanach i mí Dheireadh Fómhair.

De réir mar a bheidh an dáta scaoilte ag druidim, is féidir le himreoirí agus lucht leanúna Bainisteoir Peile a bheith ag súil leis an eispéireas soghluaiste nua ar Chluichí Netflix, ag leathnú teacht an chluiche insamhalta bainistíochta peile tóir go lucht féachana níos leithne.

