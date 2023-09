Díolachán Bonanza Flipkart Mobile: Margaí Sármhaithe ar Fhóin Chliste

Tá Flipkart ag óstáil díolachán Mobiles Bonanza faoi láthair áit ar féidir le custaiméirí margaí iontacha agus lascainí a fháil ar éagsúlacht smartphones, lena n-áirítear samhlacha coitianta mar an iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro, agus Nothing Phone 1. An díolachán seacht lá seo thosaigh an 3 Meán Fómhair agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an 9 Meán Fómhair.

Le linn an díola seo, tá Flipkart ag tairiscint ní hamháin lascainí ach freisin tairiscintí bainc, lascainí bunaithe ar íocaíocht, roghanna IEA gan chostas, agus tairiscintí malairte ar fhóin chliste roghnaithe. Is féidir le custaiméirí leas a bhaint as na margaí seo chun a bhfóin inmhianaithe a cheannach ar phraghsanna níos inacmhainne.

I ndíolachán leanúnach Mobiles Bonanza, tá an iPhone 14 liostaithe ag Rs. 68,999, síos ón bpraghas bunaidh de Rs. 79,900. Tá an Realme 11 Pro 5G ar fáil le haghaidh Rs. 22,999, in ionad Rs. 23,999. Is féidir an Redmi Note 12 Pro 5G a cheannach ar phraghas tosaigh Rs. 19,499, síos ó Rs. 24,999. Ina theannta sin, tá an Nothing Phone 1 liostaithe le haghaidh Rs. 28,999, laghdaithe óna phraghas bunaidh de Rs. 33,999.

Mar sin féin, má chailleann tú an díolachán seo, ná bíodh imní ort! Tá roinnt díolacháin le teacht ag Flipkart ar féidir leat a bheith ag tnúth leo. I mí Dheireadh Fómhair, táthar ag súil go dtosóidh an díolachán bliantúil Big Billion Days ar 3 Deireadh Fómhair agus go mairfidh sé go dtí Deireadh Fómhair 10. De ghnáth cuireann an díolachán seo lascainí suntasacha ar leictreonaic, gabhálais agus teilifíseáin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh díolachán Big Dussehra ar siúl ag Flipkart ó 20 Deireadh Fómhair go 24 Deireadh Fómhair, ag tairiscint lascaine suas le 80 faoin gcéad ar tháirgí éagsúla.

Agus muid ag bogadh isteach i mí na Samhna, is dócha go n-eagróidh Flipkart díolachán Big Diwali ó 1 Samhain go 6 Samhain, agus ina dhiaidh sin díolachán Flipkart Mobile Bonanza ó 8 Samhain go 14 Samhain, ina mbeidh margaí eisiacha agus lascainí ar fhóin chliste. Ina theannta sin, beidh díolachán Grand Gadgets Days ó 18 Samhain go 24 Samhain agus díolachán Grand Home Appliances ón 24 Samhain go dtí an 28 Samhain. D’fhéadfadh go bhfeicfí an díolachán Best Of Season, díolachán Grand Gadget Days, agus Black i seachtainí deireanacha na Samhna. Díolachán Dé hAoine ar Flipkart.

I mí na Nollag, ullmhaigh tú féin le haghaidh díolachán Flipkart End of Season ó 7 Nollaig go 12 Nollaig, díolachán na Laethanta Sábhála Móra ó 16 Nollaig go 21 Nollaig, Eagrán na Nollag de dhíolachán Deireadh Séasúr Flipkart ó 22 Nollaig go 25 Nollaig, agus an Díolachán Deireadh Bliana ón 24 Nollaig go dtí an 31 Nollaig. Féadfaidh Flipkart díolachán Grand Gadgets Days a eagrú freisin le linn na dtrí lá deiridh den bhliain.

Le linn na ndíolachán seo atá le teacht, tá sé beartaithe ag Flipkart comhoibriú le hinstitiúidí airgeadais éagsúla chun aisairgead tirim, pointí luaíochta agus lascainí a thairiscint do chustaiméirí, ag cinntiú gur féidir leo níos mó a shábháil agus iad ag siopadóireacht ar líne.

