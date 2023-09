Cruinniú Mullaigh Pobail Meiriceá Thuaidh: Rath an Chlaochlaithe Dhigiteach a Chumasú

Is minic go gcuirtear bac ar rath na dtionscadal um chlaochlú digiteach mar gheall ar straitéisí digiteacha nach bhfuil forbartha go leor, easpa ailíniú le roghanna teicneolaíochta, agus glacadh teoranta úsáideoirí le córais agus próisis nua. Tacaíonn staidéir thaighde tríú páirtí ó chomhlachtaí cosúil le Deloitte leis na breathnuithe seo. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo, tá saineolaithe tionscail ar nós CIO Kenny Mullican, óstach Tuarascáil Innéacs AE Toni Witt, agus bunaitheoir Cloud Wars Bob Evans rannpháirteach i gCruinniú Mullaigh Pobail Mheiriceá Thuaidh. Aithnítear an t-imeacht seo, atá sceidealaithe ó 15-20 Deireadh Fómhair i Charlotte, Carolina Thuaidh, mar an clár nuálaíochta, oiliúna agus oideachais neamhspleách is mó do spás Feidhmchláir Ghnó Microsoft.

Cuireann Cruinniú Mullaigh Pobail Mheiriceá Thuaidh clár oibre cuimsitheach ar fáil a chuimsíonn breis agus 500 seisiún ar ábhair mar hintleachta saorga (AI), Dynamics, Dynamics 365, agus Power Platform. Is féidir le lucht freastail leas a bhaint as níos mó ná 30 rang láimhe Acadamh agus cúnamh pearsanta a fháil ag deasca cabhrach Tech Medic. Ina theannta sin, tá raon leathan de ISVanna, sainchomhairleoirí, agus comhtháthaitheoirí córais ar urlár an taispeántais ag an imeacht, ag soláthar léargais agus réitigh luachmhara.

Le linn na hócáide, beidh Bob Evans ag tabhairt faoin bpríomhchéim chun seasamh Microsoft a phlé mar an chuideachta is airde ar a liosta Cloud Wars Top 10. Agus breis agus 4,000 gairmí teicneolaíochta gnó ag freastal orthu, a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí lár-mhargaidh agus fiontair, tugann Cruinniú Mullaigh NA deis uathúil do dhaoine aonair agus d’fhoirne oiliúint agus oideachas domhain a fháil ar féidir iad a chur i bhfeidhm go díreach ar a dtionscnaimh um chlaochlú digiteach. Ligeann an t-eispéireas foghlama comhchruinnithe seo do rannpháirtithe dlús a chur lena n-aistear i gceann cúig lá.

Tá tionchar na hócáide soiléir i dteastas CIO de chuid gnólachta déantúsaíochta, a leag béim ar an toradh ar infheistíocht a fuarthas trína bhfoireann a chur chuig Cruinniú Mullaigh an Chomhphobail i Meiriceá Thuaidh. De réir mar a aistrigh an chuideachta le déanaí chuig an D365 Airgeadas, Oibríochtaí, agus Slabhra Soláthair Cloud ERP, tá fonn ar a gcomhghleacaithe TF agus airgeadais leideanna, ranganna teagaisc agus faisnéis conas is féidir a bhaint amach a bhrostú chun a spriocanna claochlaithe digiteacha a bhaint amach.

Seasann Cruinniú Mullaigh Pobail Meiriceá Thuaidh amach mar an chomhdháil úsáideoirí neamhspleách is faide a ritheann le haghaidh Éiceachóras Feidhmchláir Ghnó Microsoft. Le fócas ar chomhairle inghníomhaithe agus treoir ón bhfíorshaol a thairiscint, cruthaítear an ócáid ​​“D’Úsáideoirí, Ag Úsáideoirí”. Bí le saineolaithe tionscail agus cleachtóirí ag Cruinniú Mullaigh an Chomhphobail Meiriceá Thuaidh chun léargais a fháil ar ghiaráil Feidhmchláir Ghnó Microsoft chun cuspóirí claochlaithe digiteacha do chuideachta a bhaint amach.

