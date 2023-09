An Chéad Buntáiste Faigheann Soláthraí Teicneolaíochta Bithmhéadrachta ID gan teorainn

D'fhógair First Advantage, soláthraí seirbhísí scagtha cúlra fostaíochta agus fíoraithe, go bhfuil sé fógartha ag an soláthraí teicneolaíochta bithmhéadrachta, Infinite ID, ar $41 milliún in airgead tirim. Tá sé mar aidhm ag an éadáil tairiscintí fíoraithe líonra agus aitheantais First Advantage dá chustaiméirí SAM a leathnú.

Is cuideachta punainne de ghnólacht infheistíochta príobháidí Enlightenment Capital é Infinite ID, a bhfuil a ceanncheathrú i Hicksville, Nua-Eabhrac. Táthar ag súil go nginfidh an chuideachta níos mó ná $10 milliún in ioncam bliantúil. Cuireann an soláthraí teicneolaíochta bithmhéadrachta uirlisí aitheantais agus fíordheimhnithe ar fáil d’earnálacha éagsúla, lena n-áirítear cosaint agus faisnéis, slándáil náisiúnta, forghníomhú an dlí, slándáil teorann, freagairt ar thubaistí agus bainistíocht éigeandála, agus slándáil chorparáideach.

Dúirt Príomhfheidhmeannach First Advantage, Scott Staples, go gcomhlánaíonn bogearraí Infinite ID tairiscintí reatha RightID agus Seirbhísí Aitheantais Dhigiteach na cuideachta. Feictear an éadáil seo mar chéim shuntasach i dtreo leathnú a dhéanamh ar phunann táirgí agus croíghnó First Advantage.

Leis an éadáil seo, tá sé mar aidhm ag First Advantage a chumais a fheabhsú maidir le réitigh teicneolaíochta bithmhéadracha ardchéime a sholáthar chun cabhrú le fostóirí riosca a laghdú agus comhlíonadh a choinneáil. Cuireann fíordheimhniú bithmhéadrach leibhéal ard slándála ar fáil trí úsáid a bhaint as tréithe uathúla fisiceacha nó iompraíochta, amhail méarloirg, aithint aghaidhe, nó scanadh inteachán, chun céannacht an duine a fhíorú.

Foinsí: An Chéad Buntáiste, ID infinite

