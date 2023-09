Faigheann fintech Portaingéalach Rauva banc digiteach Banco Empresas Montepio ar €30m

Tá sé fógartha ag Rauva, sár-aip fintech Portaingéalach, go bhfuil thart ar €30m faighte aige ar an mbanc digiteach Banco Empresas Montepio. Táthar ag súil go gcuirfidh an t-aistriú seo Rauva i riocht fás fadtéarmach agus go gcumasófar forbairt táirgí airgeadais nua atá oiriúnaithe do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna), do shaorálaithe agus d’fhiontraithe.

Tá sé mar aidhm ag an aip Rauva, a thairgeann cuntais dhigiteacha, íocaíochtaí, eisiúint cártaí, bainistíocht costas gnó, agus seirbhísí cuntasaíochta, a chuid tairiscintí a leathnú chun réitigh chreidmheasa nua agus táirgí eile a chur san áireamh. Breathnaítear ar éadáil Banco Empresas Montepio, banc láncheadúnaithe, mar chloch mhíle shuntasach d’uaillmhian Rauva a bheith ina réiteach cuimsitheach baincéireachta.

Bunaithe i 2022 ag Jon Fath agus Sam Mizrahi, tá Rauva tar éis fás go tapa ar a fhoireann go beagnach 30 fostaí. Tá an gnó tosaithe fintech roghnaithe ag banc ceannais na Portaingéile, Banco de Portugal, chun páirt a ghlacadh ina chlár FinLab agus tá sé aitheanta mar cheann de na fintech is fearr atá ag teacht chun cinn.

Chuir Jon Fath, Comhbhunaitheoir agus POF Rauva, sceitimíní in iúl faoin éadáil, ag cur béime ar na tairbhí fadtéarmacha a thugann sé. Luaigh sé nach amháin go sábhálann an éadáil am ach go gcuireann sé le héifeachtúlacht agus le hinscálaitheacht. Chuir Fath béim ar thiomantas Rauva do na réitigh agus na seirbhísí is fearr a sholáthar dá chustaiméirí, agus an chuideachta ag iarraidh a bheith ar cheann de na chéad aonbheannaigh sa Phortaingéil.

Tá fás suntasach ag teacht ar thírdhreach baincéireachta digiteach na Portaingéile, agus beagnach 1.5 milliún duine ag baint úsáide as neobanks cheana féin. Fágann sé sin go bhfuil an Phortaingéil ar an gceathrú margadh neobank is mó san Eoraip, le réamh-mheastacháin ag tabhairt le fios go mbeidh cuntas neobank ag beagnach trian de dhaonra na Portaingéile faoi 2027.

Leanann éadáil Banco Empresas Montepio le Rauva treocht ina bhfuil cuideachtaí fintech ag leathnú trí éadálacha. Fuair ​​neobank Turcach Papara Éirí Amach na Spáinne le déanaí, rud a dhaingnigh a láithreacht ar Mhór-roinn na hEorpa agus ag baint amach luacháil billiún dollar. Tá sé beartaithe ag Papara leanúint ar aghaidh le héadálacha a shaothrú mar phríomhstraitéis le haghaidh leathnú ar fud na hEorpa.

Foinsí:

– [foinse 1]

– [foinse 2]