Tugann Snáitheanna Instagram Gné Cuardaigh Eochairfhocal isteach

Tá gné nua cuardaigh eochairfhocal tugtha isteach ag Instagram's Threads, an aip teachtaireachtaí atá deartha chun úsáideoirí a mhealladh ó líonraí sóisialta iomaíocha. Roimhe seo, ní fhéadfadh úsáideoirí Snáitheanna ach cuardach a dhéanamh ar chuntais eile, ach ligeann cuardach eochairfhocail dóibh anois poist a chuardach bunaithe ar théarmaí sonracha. Tá an ghné á rolladh amach i mBéarla agus i Spáinnis ar fud roinnt tíortha, lena n-áirítear na SA, an Airgintín, an India agus Meicsiceo. Tá an cumas cuardaigh nua ar fáil ar an leagan soghluaiste de Threads agus ar an suíomh Gréasáin, a seoladh i mí Lúnasa.

Bhí an ghné cuardaigh eochairfhocail ar cheann de na breisithe is mó a iarradh ó úsáideoirí Threads. Déanann an cumas cuardach a dhéanamh ar phoist anois Snáitheanna a ailíniú le líonraí sóisialta eile cosúil le X (ar a dtugtaí Twitter roimhe seo) agus Bluesky, a thairgeann cumais chomhchosúla cheana féin. Chun an ghné cuardaigh a rochtain, is féidir le húsáideoirí an deilbhín Cuardaigh a roghnú agus a n-eochairfhocal nó a dtéarma a chlóscríobh. Taispeánfaidh torthaí an chuardaigh cuntais nó postálacha meaitseála.

Ó seoladh é i mí Iúil, mheall Threads breis agus 100 milliún úsáideoir nua. Mar sin féin, thosaigh líon na n-úsáideoirí gníomhacha laethúil ag laghdú tar éis a bhuaic ar 7 Iúil. Faoi 26 Iúil, bhí laghdú 70% ar an úsáid laethúil, agus idir 7 Iúil agus 7 Lúnasa, tháinig laghdú 79% ar líon na n-úsáideoirí. Chun úsáideoirí a choinneáil gafa, tá Threads ag obair ar ghnéithe nua a chur leis agus ar na cinn atá ann cheana a fheabhsú. Tá sé mar aidhm leis an gcuardach eochairfhocal a cuireadh leis le déanaí, úsáideoirí nua a bhuachan ar ais nó a mhealladh.

I measc na ngnéithe atá á n-iarraidh fós ag úsáideoirí tá cnaipe eagarthóireachta, gné teachtaireachtaí díreacha, agus córas hashtag. Ba fhorbairt shuntasach é seoladh an tsuímh Ghréasáin i mí Lúnasa ó tharla nach raibh fáil ach ar Threads mar aip shoghluaiste roimhe seo. Leanann snáitheanna ag forbairt agus ag déanamh athruithe chun freastal ar éilimh úsáideoirí agus chun coimeád suas le hardáin meáin shóisialta eile.

Foinsí:

– ceann Instagram Al Mosseri (gan URL)

– Sonraí ón ngnólacht faisnéise margaidh Sensor Tower (gan URL)

– Sonraí ón ngnólacht anailísíochta gréasáin Similarweb (gan URL)