Sraith 9 Apple Watch: Feidhmíocht Feabhsaithe agus Faigh Mo Chruinneas Feabhsaithe

Tugann Sraith 9 Apple Watch nua-fhógartha isteach roinnt nuashonruithe spreagúla a chuirfidh le taithí an úsáideora. Cé nach bhfuil aon athdhearadh crua-earraí infheicthe nó braiteoirí sláinte nua ann, tá próiseálaí banna ultra leathan nuashonraithe ag Sraith 9. Is é an nuashonrú próiseálaí seo, ar a dtugtar an S9, an chéad borradh feidhmíochta fíor i dtrí bliana, ag soláthar méadú suntasach ar luas agus freagrúlacht fheabhsaithe i gcomparáid le samhlacha roimhe seo.

Chomh maith le feidhmíocht fheabhsaithe, tá gile méadaithe ag an Apple Watch Series 9, a shroicheann suas le 2000nits le haghaidh infheictheacht níos fearr i solas geal an lae agus chomh híseal le 1nit nuair a mhaolú. Feabhsú suntasach amháin is ea próiseáil ar an ngléas ar orduithe gutha Siri, rud a fhágann go mbíonn amanna freagartha níos tapúla ann. Is féidir le húsáideoirí ceist a chur ar Siri anois faoina bpatrúin codlata, ráta croí siúil, leibhéal gníomhaíochta, agus fiú sonraí sláinte cosúil le meáchan nó iontógáil cógais a logáil ag baint úsáide as a nguth amháin. Leathnófar fiosrúcháin sláinte Siri chuig níos mó teangacha níos déanaí i mbliana.

Tá bealach nua tugtha isteach ag Apple freisin chun orduithe a eisiúint leis an ngné Double Tap. Is féidir le húsáideoirí a méar agus a n-ordóg a thapáil le chéile faoi dhó chun glaonna a fhreagairt, stop a chur le hamadóirí agus gníomhartha tapa eile a dhéanamh. Beidh an ghné seo ar fáil an mhí seo chugainn.

In ainneoin an ghile méadaithe agus na gnéithe feabhsaithe, coimeádann an Apple Watch Series 9 saol ceallraí “uile-lae” de 18 uair an chloig. Tá an 9ú sraith ar fáil le réamhordú ag tosú inniu, agus tá an loingseoireacht socraithe don 22 Meán Fómhair, 2023. Is é $9 an praghas tosaigh don Apple Watch Series 399.

Dóibh siúd a bhfuil suim acu i roghanna saincheaptha, is féidir bannaí nua Hermes agus Nike don Apple Watch a ordú inniu freisin agus beidh siad ar fáil i siopaí ar 22 Meán Fómhair. Tagann samhlacha alúmanam an tSraith 9 i dathanna éagsúla, lena n-áirítear solas réalta, meán oíche, airgead, (TÁIRGE) RED, agus bándearg, cé go bhfuil an t-eagrán cruach dhosmálta ar fáil in ór, airgead, agus graifít. Cuireann eagrán Hermes roghanna cruach dhosmálta ar fáil in airgead nó i spás dubh.

Ar an iomlán, tugann an Apple Watch Series 9 borradh feidhmíochta a bhfuiltear ag súil leis go mór agus feidhmiúlacht fheabhsaithe don líne faire cliste a bhfuil an-tóir air. Leis an bpróiseálaí nuashonraithe, cumais fheabhsaithe Siri, agus gnéithe nua cosúil le Double Tap le haghaidh gníomhartha tapa, geallann an Sraith 9 taithí úsáideora uasghrádaithe a sholáthar.

Foinsí:

– Tugann Apple Watch Series 9 borradh feidhmíochta agus níos mó Find My cruinneas