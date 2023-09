Gnéithe Slándála Feabhsaithe i Nuashonrú One UI Watch 5 Samsung

Tugann nuashonrú Samsung One UI Watch 5 gnéithe slándála feabhsaithe d'úsáideoirí Galaxy Watch. Athrú suntasach amháin is ea nach féidir le glais scáileáin bunaithe ar PIN ná ar phatrún a sheachbhóthar trí athshocrú monarchan. Ciallaíonn sé seo má ritheann do Galaxy Watch an nuashonrú is déanaí agus má tá PIN nó glas scáileáin patrún-bhunaithe cumasaithe agat, tabharfar leid duit an PIN nó an patrún a chur isteach le linn an tsocraithe tosaigh tar éis athshocrú monarchan.

I gcás Faire Réaltra caillte nó goidte, cuireann an ghné slándála breise seo cosc ​​ar rochtain neamhúdaraithe agus cosnaíonn sé do shonraí pearsanta. Cinntíonn sé nach féidir le haon duine eile d’uaireadóir a úsáid gan an PIN nó an patrún ceart a chur isteach. Tá sé mar aidhm ag an nuashonrú seo slándáil feabhsaithe agus suaimhneas intinne a sholáthar d’úsáideoirí Galaxy Watch.

Mar sin féin, má dhéanann tú dearmad ar do UAP nó ar do phatrún, is féidir leat rochtain a fháil ar do Galaxy Watch arís fós trí d’aitheantas a dheimhniú trí do chuntas Google agus d’fhón cliste. Trí úsáid a bhaint as do ID Google nó méarloirg, is féidir leat do Galaxy Watch a ghnóthú tar éis athshocrú monarchan.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur thuairiscigh roinnt úsáideoirí go raibh fadhbanna acu maidir lena gcuntas Google a dheimhniú trí úsáid a bhaint as an scanóir méarloirg le linn an phróisis socraithe. Mar sin féin, d'éirigh le hiontráil pasfhocal an chuntais Google de láimh a bheith ina mhodh rathúil chun aitheantas a dhearbhú agus an t-uaireadóir a dhíghlasáil.

Tháinig nuashonrú One UI Watch 5 debuted ar dtús leis an tsraith Galaxy Watch 6 agus tá sé ar fáil anois do líntelíne Galaxy Watch 4 agus Watch 5 i margaí éagsúla. Leanann Samsung ag tabhairt tosaíochta do shlándáil agus do phríobháideachas a chuid úsáideoirí, agus is teist é an nuashonrú seo ar a dtiomantas.

Ar an iomlán, tugann na bearta slándála feabhsaithe sa nuashonrú One UI Watch 5 cosaint níos fearr d’úsáideoirí Galaxy Watch agus cinntíonn siad go bhfanann a gcuid sonraí pearsanta slán fiú i gcás athshocrú monarchan.

