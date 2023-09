Seolann Huawei Sraith Nua Mate 60: Iomaitheoir Féideartha le Apple

Tharraing sraith nua d’fhón cliste a sheol Huawei Technologies aird dhomhanda ar an teicneolaíocht atá inti, rud a thugann le tuiscint go bhfuil smachtbhannaí na SA sáraithe ag an gcuideachta agus go bhféadfadh sé a bheith ina mór-iomaitheoir do Apple. Chuir na Mate 60 agus an Mate 60 Pro a eisíodh le déanaí, chomh maith leis na Mate X5 agus Mate 60 Pro+ a seoladh le déanaí, spéis sa mhargadh smartphone is mó ar domhan, an tSín.

Ceann de phríomhghnéithe na sraithe Mate 60 ná a chumas tacú le cumarsáid satailíte, ag cur ar chumas úsáideoirí glaonna a dhéanamh agus teachtaireachtaí a sheoladh fiú i gceantair gan comharthaí soghluaiste nó nascacht idirlín, mar shléibhte nó ar muir. Cé nár nochtadh sonraí sonracha na sceallóga a úsáidtear sna fóin chliste seo, d’aithin an gnólacht anailíse TechInsights láithreacht na sliseanna nua Kirin 9000s, a mhonaraigh Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) sa tSín. Tá sé léirithe ag tástálacha luais a rinne ceannaitheoirí Síneacha go bhfuil an Mate 60 Pro in ann luasanna íoslódála a sháraíonn luasanna na nguthán 5G is fearr ar an líne.

Níl soláthraithe na sraithe Mate 60 ainmnithe go hoifigiúil ag Huawei, ach d'aithin TechInsights SK Hynix Chóiré Theas mar fhoinse na gcomhpháirteanna DRAM agus NAND a úsáidtear sna fóin. Tá sé ráite ag SK Hynix go bhfuil an t-ábhar seo á imscrúdú aige mar go raibh deireadh curtha aige le gnó a dhéanamh le Huawei ó chuir na Stáit Aontaithe srianta ar an gcuideachta i 2019. Áirítear leis an Mate 60 Pro níos mó comhpháirteanna sliseanna de dhéantús na Síne i gcomparáid le samhlacha roimhe seo.

Tá laghdú seasta tagtha ar sciar den mhargadh de chuid Huawei, a bhí mar an déantóir fóin chliste is mó ar domhan tráth, tar éis teorainneacha rialtas SAM a rochtain ar uirlisí déanta sliseanna a theastaíonn chun ard-mhúnlaí gléasanna láimhe a tháirgeadh. D’fhág sin nach raibh ach infhaighteacht theoranta ag an gcuideachta ar shamhlacha 5G a d’úsáid sliseanna stoc-charntha. Sa tSín, thit sciar den mhargadh Huawei go 11% in 2021, síos ó 27% sa bhliain roimhe sin. Tháinig Apple, mar thoradh ar na srianta, ar an monaróir fón cliste préimhe tosaigh sa tSín, agus mhéadaigh a sciar den mhargadh ó 11% go 19% le linn na tréimhse céanna.

Tugann anailísithe le fios go bhféadfadh scaoileadh an tsraith Mate 60 athbheochan Huawei a mharcáil mar iomaitheoir tromchúiseach do Apple, ag baint tairbhe as an díograis tírghrá a léirigh tomhaltóirí na Síne. Tá seoladh na sraithe nua seo á cheiliúradh go forleathan i meáin na Síne agus ar líne mar stailc siombalach in aghaidh na Stát Aontaithe i measc teannas méadaitheach idir an dá thír. Tá Ming-Chi Kuo, anailísí le TF International Securities, ag súil go ndéanfaidh an Mate 60 Pro idir 5.5 go 6 milliún aonad a sheoladh sa dara leath den bhliain seo, rud a léiríonn méadú 20% ó na méideanna a bhí beartaithe ar dtús. Ina theannta sin, d’fhéadfadh lastais carnach den Mate 60 Pro 12 milliún aonad ar a laghad a bhaint amach laistigh de 12 mhí óna sheoladh.

